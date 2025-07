Pablo Alborán se declara demisexual. ¿Qué es la demisexualidad?

La actriz Cayetana Guillén Cuervo ha estrenado su podcast "No te lo Cayes", producido por Platanomelón, con un invitado de lujo: Pablo Alborán. El cantante habló abiertamente de amor propio, las primeras veces, su orientación sexual o infidelidad emocional.

A pesar de reconocer que mantiene una mente abierta, en su pareja prefiere la exclusividad y no se imagina en una relación simultánea. Le disgusta la idea de que su pareja vaya a desear a otra persona en el futuro. El cantante compartió detalles muy íntimos sobre su percepción del sexo y dejó claro que, por encima de todo, está el amor y el vínculo afectivo como requisito para que exista un contacto más carnal. "No hay nada que me excite más que el amor… Me gusta saber que hay algo más allá de lo físico", declaró.

Emoción antes que sexo

Reconoció sentirse identificado con la demisexualidad, una orientación donde la atracción surge tras una conexión emocional, lo que le ha permitido disfrutar del sexo con mujeres con las que ha sentido esa complicidad. Lejos de caer en el amor idealizado de cuento, el malagueño sigue revisando sus ideales del amor a los 36 años y le encanta dejarse sorprender, según le explicó a Guillén Cuervo.

Pablo Alborán confirma en “El Hormiguero” que se baja de los escenarios El Hormiguero

Admitió también que fue infiel una sola vez y se sintió "mal, sucio e infantil". Desde entonces, se rige por el principio de la honestidad emocional, un valor que lleva implícita la sinceridad en sus relaciones.

Qué es la demisexualidad

Cada vez se habla más de demisexualidad, incluso empieza a haber una comunidad demisexual con su propio distintivo, una bandera con un triángulo negro sobre una superficie blanca y gris dividida por una estrecha franja violeta (los mismos colores que la bandera asexual, pero con un diseño diferente). Sin embargo, los demisexuales sienten que el término "asexualidad" no se ajusta bien a ellos.

Frente a la experiencia sexual, la demisexualidad antepone la atracción romántica, estética, intelectual o sensual. A menudo sus relaciones se inician como una amistad. Se van tomando su tiempo para avanzar, incluso cuando existe atracción física.

Hay muchos mitos que los propios demisexuales han ido desmontando, como el hecho de creer que juzgan negativamente el sexo casual o la idea de que es una tendencia irreal. Las personas demisexuales tampoco son queer, como a veces se dice, ni solamente mujeres. Este es otro estereotipo cultural muy arraigado, que viene de pensar que las mujeres solo se interesan por el sexo cuando están enamoradas y los hombres lo están todo el tiempo.

Son creencias que socavan la autonomía sexual de hombres y mujeres. La demisexualidad, por tanto, podríamos definirla como una forma de sexualidad en la que una persona no puede desarrollar un interés erótico hacia alguien hasta que se haya construido un fuerte vínculo emocional. Cualquier persona puede identificarse como demisexual, independientemente de su género u orientación sexual.

El propósito de Cayetana

Platanomelón es una marca española creada en 2014, centrada en romper tabúes en torno a la sexualidad, principalmente la femenina, y construir comunidad y autoestima mediante productos estéticos y educativos.

Cayetana Guillén Cuervo en la entrega de los Premios Talía en Madrid Gtres

El podcast "No te lo Cayes" tiene como objetivo hablar con absoluta sinceridad y sin tabúes sobre sexualidad, relaciones y bienestar emocional, combinando conversaciones íntimas con invitados conocidos y voces expertas, todo con un toque de humor y cercanía. Cada capítulo es una charla íntima, relajada y sin filtro, como si fuera una conversación entre amigos en el sofá de su casa.