Paula Cabanas, hija de Marta Sánchez, rompe el silencio: "Para mí, solo es mi madre, no una estrella"

Con 21 años, Paula Cabanas ha vivido toda su vida a la sombra de una figura pública.Hija de Marta Sánchez, una de las voces más reconocidas del pop español desde los años 80, ha permanecido siempre alejada de los focos. Sin embargo, por primera vez ha decidido romper el silencio y hablar públicamente de su madre, de cómo ha vivido su fama desde dentro y de la relación que las une.

Fue durante el programa "Mis raíces", emitido por Cuatro y conducido por Isabel Jiménez, donde Paula ofreció su primera entrevista en televisión. En el especial, que repasa la vida personal y profesional de Marta Sánchez, la joven sorprendió al mostrarse tan natural como sincera: "Nunca me he parado a pensar quién es mi madre como cantante. Para mí, simplemente es mi madre, mi mami".

Dimensión artística

Paula nació el 1 de agosto de 2003 y desde entonces ha crecido viendo de cerca el impacto de la música y la popularidad en la vida familiar. Esa exposición, sin embargo, también le generó un cierto rechazo. "No me gusta el mundo de la televisión porque lo he vivido muy de cerca con ella. Se me hacía pesado todos los días", confesó. No fue hasta hace dos años que, según cuenta, tomó real conciencia de la dimensión artística de su madre.

Actualmente, Paula estudia en el Instituto de la Moda Europeo y ha encontrado una forma muy especial de colaborar con Marta: juntas diseñan los vestuarios para sus actuaciones. "Recuerdo siempre verla maquillándose en el baño y me quedaba embobada. Soy como su asistente personal, pero nos lo pasamos muy bien juntas", dijo entre risas. A pesar de que no quiere seguir los pasos musicales de su madre, la acompaña en su carrera desde otra vertiente creativa.

El programa también permitió ver un lado más íntimo de Marta Sánchez, que habló sobre su carrera, su familia y su evolución personal. La artista repasó sus comienzos, su paso por "Olé Olé", y su posterior éxito en solitario. "He cumplido con el sueño que tenía desde niña. He alcanzado el éxito si piensas que esa niña de un barrio humilde quería ser artista. No me quedé en algo casual o pasajero", reflexionó.

Marta también se mostró protectora con su hija, asegurando que siempre ha querido inculcarle el valor del esfuerzo y enseñarle a proteger su vida personal. "Quiero evitar que cometa los mismos errores. Las malas amistades pueden arruinar tu trayectoria", reconoció durante la entrevista, mostrando una preocupación sincera.

En un recorrido por los lugares más importantes de su historia, madre e hija visitaron San Antonio de la Florida, en Madrid, y el Teatro de la Zarzuela, un sitio muy especial para Marta, donde recordó con emoción a su padre, cantante lírico. "La ópera es un arte que te emociona, y estar aquí me toca el alma", confesó.

Con esta entrevista, Marta Sánchez no solo celebra sus 40 años de carrera, sino que también permite que el público conozca un nuevo capítulo de su vida: el de una madre orgullosa y una hija que, aunque siempre en segundo plano, empieza a alzar la voz con identidad propia.