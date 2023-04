Bárbara Rey revela que fue "acosada"

"Una vida Bárbara" sorprendió ayer con el relato de Bárbara Rey afirmando lo difícil que le resultó trabajar, a veces, en el mundo del espectáculo. El título "Amores bárbaros" venía a evidenciar las "pasiones" que la murciana levantaba entre hombres y mujeres, según el relato de Chelo García-Cortés. "Tuve la gran oportunidad de trabajar con todos los grandes", contaba Rey. Su éxito en la televisión fue a raíz del programa de TVE "Palmarés".

El éxito de Bárbara Rey ella lo recuerda como una pesadilla. Al menos sus inicios con el director de televisión Enrique Martí Maqueda."Él no era maravilloso. Tuve que pararle los pies en más de una ocasión. Hasta el punto de que quise dejar el programa, en el cuarto programa, cuando era portada de todas las revistas y los periódicos de este país”, comentó la ex vedette.

Sobre el acoso entonces, la artista señalaba que "era moneda corriente en las audiciones, castings o rodajes. Había una total impunidad, eso se podía hacer. Había una cultura del no lo cuentes", contaban los participantes del documental. La actriz confesaba que incluso le llegaba a decir "cosas muy feas por megafonía", y que a veces pillaba al director haciendo planos de la zona de su cintura cuando no estaba grabando.

"Me metió la mano por debajo de la camisa, me dio un apretón tan grande en el pecho que se me saltaron las lágrimas del daño que me hizo. Le di una bofetada y me fui del control, y estuve varias semanas castigada sin hacer el número musical. Aguanté como pude, pero ya tenía que irme. Yo me habría quedado porque el éxito era impresionante", reveló.