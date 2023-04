Barbara Rey cuenta cómo fue su relación con el Rey Juan Carlos I

Anoche se emitió en Antena 3 el segundo episodio del documental biográfico 'Una vida Bárbara' en el que se da cuenta de la vida, obra y milagros de la actriz y vedette murciana Barbara Rey. Si la primera entrega se enfoca en la infancia y la primera juventud, su llegada a Madrid, de la ex de Ángel Cristo, en este segundo capítulo se empieza narrando la atracción fatal que Rey provocaba en los hombres.

Enrique Martí Maqueda fue el primero en darle una buena oportunidad en televisión, pero la vedette cuenta que se sintió acosada y quería dejarlo. "Me decía cosas muy desagradables", testimonia la de Murcia. "Una vez me dio un apretón tan grande en el pecho, que me hizo mucho daño", abunda Rey. "Me hubiera ido a la cama con ella encantado", decía el propio Martí Maqueda en un testimonio recuperado.

El siguiente hombre en su vida fue el futbolista del FC Barcelona Carles Rexach. Un paparazzi los pilló en una discoteca, y Rexach y buena parte de la plantilla del club culé fueron castigados. Él le pidió un tiempo, y al mes Bárbara se enteró por una revista que se iba a casar con otra. "Barbara estuvo muy enamorada del futbolista", cuenta una de los testimonios del documental.

"Yo no me podía a negar a hacer un desnudo porque era el cine único que se hacía en ese momento", comenta la actriz murciana. En relación a la época del destape, la periodista de 'El País' Luz Sánchez-Mellado y la directora de cine Clara Roquet hacen una revisión, o cancelación, a toro pasado de unas circunstancias "machistas" a la que la propia Bárbara confiere naturalidad.

Sale a colación en el documental Rocío Dúrcal, por la película 'Me siento extraña', en el que compartía protagonismo con Bárbara Rey, y en la que por primera vez en el cine español se cuenta una relación lésbica.

Y llegó el Rey Juan Carlos...

Un día cualquiera de 1977 el Rey Juan Carlos de Borbón llamó por teléfono a Bárbara Rey. "Me dijo que quería verme en persona, que me quería conocer", cuenta esta. La recibió, según relato de la actriz, en el palacio de La Zarzuela: "Fue una impresión tremenda al verle". Prosigue contando Rey que empezaron a verse a menudo en una casa de caza que era de Franco.

"Él la eligió y ella se enamoró", afirma en el documental la periodista Chelo García Cortés. "La Reina Sofía sabía de todas las relaciones desde que nace Felipe", cuenta Juan Luis Galiacho. "Nuestras conversaciones han sido siempre muy escuetas y porque ella me requería", aportó la propia amante del monarca.

"A partir de estar con el Rey y de colaborar con la UCD, los proyectos que tenía en televisión se fueron al traste", comenta tajante Barbara Rey. "Comenzaron a vetarme". Sin solución de continuidad, la vedette cuenta su encuentro con el propio Adolfo Suárez, el presidente del Gobierno a la sazón: "Tuvo una actitud fea conmigo".

Al verse excluida del cine, la murciana tuvo que hacer revista. En Barcelona, Donde la conocieron Chelo, José Manuel Parada y compañía. La propia Chelo García Cortés y la propia Bárbara Rey cuentan las orgías que se montaron juntas: cada una dando su versión, eso sí. "Con Bárbara tuve mi primera experiencia", relata la periodista del corazón.

Un contratiempo laboral dejó a la familia de la vedette en la ruina. "El Rey conocía la situación y no movió un dedo", asegura esta. "Yo ya tenía mucha confianza con el Rey y le dije si me podía comprar un brillante para poder ayudar a mi familia". En el testimonio de Bárbara se narra que Juan Carlos I la timó: le compró por 4 millones lo que estaba tasado en 12.

Y más hombres en su vida: "Estuve muy muy apunto de iniciar una relación con Joaquín Garrigues Walker, pero se puso muy enfermo", palabra de Bárbara. "Él, a diferencia del Rey, me trató muy bien; no me escondía, y a mí me han escondido siempre".

Conoce a Ángel Cristo y hasta aquí llega la segunda entrega.