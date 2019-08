Camila Cabello estalla por las críticas a su cuerpo

Si la cantante ya se encontraba en el punto de mira tras las imágenes con su pareja, Shawn Mendez, en la playa, ahora de lo que se está hablando es de su cuerpo en bañador. La artista ha recibido numerosas críticas a través de las redes sociales porque se podía ver en las fotografías celutitis y estrías.

Ante tal revuelo, la cantante ha roto su silencio y se ha dirigido a sus seguidores: “Sinceramente, lo primero que sentí fue una inseguridad brutal al imaginar el aspecto en esas fotografías. ¡Oh, no, mi celulitis! ¡No metí tripa! Pero luego me di cuenta de la realidad... Por supuesto que hay fotografías en las que salgo mal porque mi cuerpo no está hecho de piedra. De hecho, no es todo músculo”, dijo Cabello en un storie.

«Estoy escribiendo esto para chicas que como mi hermana pequeña, están creciendo en una sociedad digital. Ellas ven constantemente imágenes retocadas y editadas y piensan que son reales. Todo el mundo se ha acostumbrado a ver cuerpos perfectos, pieles perfectas y piensan que es como hay que ser. Pues no lo es. Es todo falso. ¡Y lo falso se está convirtiendo en la nueva realidad!», continúaba la cantante con el fin de acallar las críticas. «Tenemos una percepción completamente irreal de cómo es el cuerpo de una mujer. Chicas, la celulitis es normal. La grasa es normal. Es bello y natural. Yo no pienso creerme todas esas porquerías que tratan de vendernos. Ya no. Y espero que vosotras tampoco», zanjó la artista.

Tras estas declaraciones, Cabello se ha convertido en defensora de aquellas mujeres a las que no les gusta su cuerpo porque no lo ven «perfecto» y ha hecho una reflexión sobre cómo afectan los constantes retoques a las nuevas generaciones. «La celulitis es normal y la gordura también», concluyó.