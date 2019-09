Carlos Arturo Zapata: “Por quién más ha llorado Rocío Jurado es por su hija mayor”

El colombiano Carlos Arturo Zapata no sólo fue el diseñador de cabecera de Rocío Jurado sino amigo cercanos pese a que entre ellos se impusiera un océano y más de ocho mil kilómetros de distancia. Conoció a Rocío Jurado en 1992 cuando empezaba su romance con Ortega Cano y tras realizarle decenas de trajes para sus espectáculos, diseño su vestido más especial: el que lució en 1995 para casarse con Ortega Cano.

-¿Cómo conociste a Rocío Jurado? Yo estaba con una amiga en el Hotel Intercontinental de Cali y me dijo vamos a saludar al matador. Subimos a la suite de Ortega Cano y allí estaba ella. Tuvimos “feeling” y me dijo que le mandara unos bocetos. Había que hacer todo el vestuario pues en unos meses presentaba el disco “Como las alas al viento” que lo produjo Sony Music y fue un disco importantísimo. Rocío estaba rodando “La Lola se fue a los puertos” y no tuve respuesta de ella, ni de su entorno. De pronto, un día me llama y me encarga quince diseños que tuve que coser en un par de semanas. Llegué a La Moraleja con la modista para probárselos y allí estaba Rosa Benito. Elegimos uno muy sencillo de coctel para la presentación en el Casino de Madrid y otro, espectacular con volantes blancos, para la actuación. -Uno de los trajes más recordados fue su vestido de novia. ¿Qué recuerdas de ese encargo? Te voy a contar algo que no he contado nunca. El año que Rocío se casó fue el de la cornada de Ortega Cano. Habíamos quedado en probarlo en Cali pero finalmente me dijo que mejor se lo llevara a Cartagena de Indias, dónde también toreaba Jose. Entonces tuvo la cogida y ya no pudimos probar allí. Pasado el peligro, llegué a España con su vestido de novia. Ella me abrazó y me dijo al oído: “casi nos quedamos con el vestido hecho“. En la boda yo hice de acompañante de Rocío hija porque aunque estaba con Antonio David, estaba aún un poco escondido de cara a la prensa.

-¿Cómo definirías a Rocío Jurado? ¡Inmensa! Con una gran capacidad de amar y muy inteligente. Lo que sabía poca gente era su enorme nivel cultural: sabía mucho de filosofía e historia y era una persona con la que podías conversar de todo. Rocío Jurado quería darle hijos a Ortega Cano. Después de tres abortos, se decidieron a adoptar. -¿Como era la relación entre Rocío y Ortega Cano? Ellos tenían una relación de admiración mutua, se admiraban como artistas. Pero además eran los dos muy pasionales, una pareja muy explosiva, muy fuertes en la parte íntima. -No pudieron tener hijos y tuvieron que adoptar... Rocío adoptó a los pequeños porque Jose quería tener hijos. Antes tuvo tres abortos de Ortega Cano. Ellos intentaron tener hijos de manera natural pero no lo consiguieron. El primer aborto lo tuvieron cuando estaba grabando “Como las alas al viento”. Ya perdieron la esperanza de tener hijos y por eso adoptaron. Y aunque Rocío Carrasco era su ojito derecho quería mucho a los pequeños. Me la encontraba a veces haciendo los deberes con sus hijos pequeños y me decía: “Hay que ver, a estas alturas...esto lo he hecho por Jose”. -¿Conociste a los hijos que tuvo con Jose Ortega Cano? Sí, pero entonces eran muy pequeños...los he visto en La Moraleja y en la Yerbabuena, que es dónde he pasado más tiempo con ellos, A la que sí he visto después fue a Gloria Camila, que es divina. Ella estaba en Punta Cana con su novio y cuándo se entero del homenaje que me iban a hacer en Miami me llamó para ir. Iba a desfilar con los trajes de su madre pero, al final, se echó atrás. Dijo que le daba vergüenza aunque sí subió al escenario. A mí me sorprendió mucho la madurez de esta niña, lo claro que tenía todo y lo centrada que estaba. -¿Estaba entonces con Kiko? Sí. Kiko, entonces, era muy callado aunque por lo visto ahora sí habla, y no bien, de Gloria Camila. Debería callarse porque él si que era un desconocido y se ha hecho famoso por ella. Lo que está ganando se lo debe a ella.

“Rocío Carrasco es la persona por la que más ha sufrido Rocío Jurado” -¿Cómo era la relación de Rocío Jurado con su yerno, Antonio David? Rocío siempre aceptó todo lo que la niña dijera. Me acuerdo cuando se quedó embarazada que estaba en Barcelona con Rocío y me dijo:”si Santa Ana y la Virgen María han querido que mi hija se quede embarazada, cómo no voy yo a aceptarlo”. Ella daba la vida por su hija y la niña dominaba mucho a Rocío. La relación entre ellas era complicada. -¿Por qué? Rocío Carrasco era muy rebelde en su juventud y la Jurado también tenía mucho carácter. La niña le dominaba por el corazón y ella quizás no supo educarla. Tampoco era fácil: padres divorciados, una madre que por trabajo pasaba largas temporadas fuertes y una niña rebelde. La persona por la que más ha llorado Rocío es por su hija. Sufría por lo de Antonio David y por muchas cosas: que se fuera a Argentona nada más cumplir los 18 años, el escándalo de la multa, el embarazo, luego el divorcio, el accidente...ha llorado mucho por su hija, la adoraba por encima de todo, y no le quedaba otra que aceptar lo que su hija quería y defender a quiénes estaban con su hija. ¡Fíjate que hasta decía que Fidel cantaba con mucho art -¿Qué opinas de la guerra abierta entre David y Rocío Carrasco? A mí Antonio David me cae muy bien, sin tomar partido por nadie y a Rocío le tengo un enorme cariño porque es la hija de mi amiga. Yo he compartido mucho tiempo con ellos porque vivían en casa de la madre, pero era más fácil conectar con David porque Rocío era más introvertida. Lo que no puedo entender es que Rocío Carrasco no esté con sus hijos, que no se hablen. Pienso en Rocío Jurado y lo que sufriría viendo esta situación porque ella era la que unía a la familia, a ese entorno, en base a unos principios que ella tenía.