Carmen Lomana, sin piedad contra la infanta Sofía: “Tiene las piernas un poco gordas”

La infanta Sofía se enfrentó el pasado martes 12 de octubre a su primera cita importante sin la compañía de su hermana la princesa Leonor. La joven acudió al desfile con motivo del Día de la Hispanidad junto a sus padres, los Reyes Felipe VI y Letizia, y otras autoridades como el jefe del Ejecutivo Pedro Sánchez o la presidenta de la Comunidad de Madrid Isabel Díaz Ayuso. Todos los ojos estaban puestos en la nieta de don Juan Carlos I y doña Sofía, que escogió un vestido midi de estilo boho que combinó con unas bailarinas negras con cordones entrelazados.

Aunque su atuendo convenció a una amplia mayoría, no parece contar con el apoyo de Carmen Lomana, paradigma de la elegancia por excelencia. La socialité ha intervenido en ‘Espejo Público’ para comentar el estilo de la infanta Sofía durante la Fiesta Nacional, y no ha dedicado palabras muy amables a la joven alteza. “Ese pelo que lleva, para un día tan importante... Yo se lo hubiera recogido un poquito”, ha empezado diciendo sobre su peinado. “El vestido era muy normal, como es muy alta, enseñaba mucho muslo”, ha añadido, comenzando así a señalar por dónde iban los tiros...

La infanta Sofía el Día de la Hispanidad FOTO: Eduardo Parra Europa Press

Carmen Lomana no ha estado del todo acertada en sus comentarios al asegurar que la infanta Sofía no tendría que haber “enseñado tanta pierna, porque no ha salido a su madre, ha salido a la otra parte, y las tiene un poco gordas”. La socialité ha opinado así sobre el estilismo de una niña de catorce años, unas palabras que han escandalizado a la presentadora de ‘Espejo Público’, Susana Griso: “¿Cómo puedes decir eso?”. Ante esta llamada de atención, Carmen Lomana ha intentado rectificar: “Pero si es monísima, yo solo le doy un consejo”.