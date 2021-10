La INFANTA SOFÍA enamora con este VESTIDO BLANCO ‘boho’ de firma francesa que vamos a querer llevar todo el otoño con botas cowboy negras

Con permiso de su madre, la Reina Letizia, la Infanta Sofía se ha convertido una vez más en la gran protagonista de la jornada. Ante la ausencia de la Princesa Leonor, todas las miradas han ido a la hija pequeña de los Reyes de España en este desfile militar del Día de la Hispanidad. Y es que ya hace tiempo que el estilo y la personalidad de la Infanta Sofía nos ha robado a todos el corazón. Con un estilo mucho más desenfadado que le permite su posición al no ser la heredera al trono y siguiendo las tendencias de moda del momento. De los clásicos vestidos de tweed a la modernidad del pantalón o las trencitas en su melena. ¿Aún no has visto el look de la Infanta Sofía en este Día de la Hispanidad?

La Reina Letizia y la Infanta Sofía durante el desfile del Día de la Hispanidad. FOTO: Chema Clares GTRES

La Infanta Sofía ha optado por un precioso vestido de estilo ‘boho’ de la firma francesa Claudie Pierlot. Un vestido corto fluido de manga larga de viscosa lisa y responsable con una falda con volante fruncido y detalles de costuras y bordados en contraste. Sofía lo ha combinado con una bailarinas negras con cuerdas atadas a la pierna.

Vestido de viscosa responsable (285€)

Vestido Infanta Sofía. FOTO: Claudie Pierlot

En el desfile militar del Día de la Hispanidad 2020, la Infanta Sofía lució un pantalón azul marino y una blusa blanca con un llamativo lazo lateral, estilismo que completó con unas bailarinas planas de Pretty Ballerinas.