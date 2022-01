Alfonso Zurita: «Tengo el espíritu y el tesón de los borbones»

Alfonso Zurita Borbón se le considera el miembro más discreto y culto de la familia del Rey Don Juan Carlos. Hijo de la infanta Margarita y de Carlos Zurita, primo hermano de Felipe VI, es licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad de Sussex y tiene un Master en Relaciones Internacionales y Economía por la John Hopkins University-School of Advanced International Studies. Enemigo de airear su vida privada, hemos descubierto que tiene 48 años, es el padrino de su sobrino Carlitos, el hijo de su hermana María, vive con ésta última y sus padres en el exclusivo barrio madrileño de Salamanca, sale con una chica de origen vasco desde hace unos trece años y es Caballero de las Reales Maestranzas de Sevilla y Granada y heredero del Ducado de Hernani, título que hoy ostenta su madre.

Es el autor de siete libros, el último, «Neoliberalismo reset», acaba de salir al mercado y supone una guía para incursionar en los nuevos modelos económicos que han entrado en conflicto con el neoliberalismo, sobre todo, desde la crisis causada por la Covid-19.

«Mi libro va dirigido a todo aquel que esté interesado en nuestro acontecer económico actual, pero, sobre todo, a un público académico», manifiesta el autor, y añade que «el mensaje principal es que nuestra época económica está resultando de lo más convulsa y enrarecida. El caos y el desorden creado por la pandemia deriva en una reconfiguración global, un enorme reordenamiento empresarial e industrial sin precedentes. Se ha vuelto a avivar y exacerbar la gran duda colectiva y pérdida de confianza en el consenso y la ortodoxia neoliberal…», detalla.

Zurita considera que «hay que atender más las áreas del subdesarrollo, ignoradas o no atendidas para disminuir la brecha entre pobres y ricos».

Los duques de Soria, la infanta Margarita, y Carlos Zurita, y su hijo, Alfonso Juan Carlos Zurita

La pandemia nos afecta a todos, nuestro interlocutor admite que «en mi familia ha supuesto un frenazo de actividad total y completo. Actividades de todo tipo, sobre todo profesionales. En el ámbito mundial, aunque se espera que la recuperación económica de la crisis originada por la Covid-19 sea mucho más rápida que las dos previas crisis mundiales, las consecuencias sufridas por la economía planetaria están cambiando el panorama económico de manera irreversible. Nada volverá a ser igual que antes de la pandemia».

No le gusta que le califiquen como el cerebro de su familia. «No asumo en absoluto ser el cerebro de mi familia. Solamente intento aportar mi granito de arena para apoyar y ayudar las causas en las que creo firmemente».

Se refiere ahora a la Monarquía que representa su primo Felipe, con la convicción de que, «más que monárquico, me considero un firme creyente del sistema español creado y establecido por el Rey Juan Carlos I y continuado por su hijo, el Rey Felipe VI. Es decir, me veo como curioso creyente y ciudadano de un sistema nacional democrático, monárquico constitucional parlamentario», sentencia. Como heredero del ducado de Hernani, está convencido de que «la actual generación de miembros de la nobleza ha contribuido a que la gente vea mejor a la aristocracia, aunque todo eslabón en la estructura de clases sociales es igual de importante. Sin uno no puede haber otro, y sin el otro no puede sobrevivir el uno».

Como decíamos al principio de este reportaje, Alfonso sigue residiendo en la casa paterna: «Desde muy pequeño pasé mucho tiempo fuera de España estudiando o trabajando, y todavía me queda hacer el doctorado de Economía. Por eso, por ahora y hasta que acabe los estudios, sigo viviendo en casa de mis padres, encantado».

Alfonso y María Zurita han visitado hoy al Rey

Discreción familiar

Le cuesta muchísimo hablar de su familia materna, no entra en cuestiones como la del exilio de su tío Juan Carlos o el reinado de su primo Felipe. Eso sí, nos dice que «no tengo reparos en hablar de unos u otros, pero considero que los asuntos personales y familiares tienen que quedar en el ámbito personal y familiar».

Sí se aviene a revelarnos qué tiene de los Zurita y qué de los Borbón: «Me gusta creer que tengo características, tanto de mi familia materna, como de la paterna. De los Borbones, tengo el espíritu y el tesón, y de los Zurita, el intelecto», comenta. Su mejor amiga y consejera es su hermana pequeña, María, quien reconoce a LA RAZÓN que adora a su hermano: «Estoy muy orgullosa de él. Su inteligencia me maravilla cada día más. Tiene una mente incansable». Alfonso no tiene hijos, pero está como loco por su ahijado, el pequeño Carlitos. Tío y sobrino comparten momentos de ocio en casa. La relación con su primo Felipe y las infantas Elena y Cristina es inmejorable. Según nos cuenta uno de sus amigos, «el Rey y su primo se llevan muy bien, coinciden en reuniones familiares y tienen una gran sintonía».