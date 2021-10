Carlos Zurita: Los plácidos 78 del consorte de “Margot”

Gente

Este sábado, Carlos Zurita, I duque consorte de Soria y II duque consorte de Hernani, celebra una nueva vuelta al sol. El duque cumple 78 años y lo hará rodeado de su mujer, la infanta Margarita (82), y de sus dos hijos, María Zurita (46) y su hijo Alfonso (48). Que nadie espere grandes celebraciones hoy. Los Zurita, fieles a su espíritu familiar y discretos siempre, no son de organizar grandes fastos. La familia se reunirá en torno al mantel de uno de sus restaurantes favoritos para celebrar en la intimidad el cumpleaños del «doctor». Sin embargo, como en el cumpleaños de su hija María hace unos días, el protagonista de la celebración será Carlitos, el hijo de María, que le ha robado el corazón al duque desde que naciera en abril de 2018. Quienes le conocen relatan de él un perfil de hombre discreto y agradable, de modales exquisitos, afable en el trato y gustoso de ocupar un segundo plano en todo lo que tiene que ver en su papel de consorte en su matrimonio con la Infanta Margarita, hermana del Rey emérito. La pareja, que contrajo matrimonio en la iglesia de San Antonio de Estoril (Portugal), el 12 de octubre de 1972, cumplirá el año que viene sus bodas de oro. La de Carlos Zurita y «Margot», como la conocen cariñosamente en la familia, fue una boda casi por sorpresa, cuando sus padres la daban por «perdida». Su fama de «solterona» hacía que su familia albergara pocas esperanzas de que encontrara marido. La pareja se conoció en una cena en casa del Conde de los Gaitanes, en 1969. Desde entonces comenzó una discreta relación que contó con la complicidad de Don Juan, que puso de su parte para que el noviazgo fluyera en secreto hasta el anuncio del compromiso, que no se hizo hasta que Zurita no hubo presentado su tesis doctoral en la Universidad de Bolonia. El secretismo en torno al tema fue tal que el anuncio del mismo cogió a Don Juan Carlos y Doña Sofía de viaje en Japón.

Los Zurita son un matrimonio unido, que comparte el amor por la música y el arte aunque con gustos diversos. «Tengo una pena enorme porque me he quedado sin entradas para el concierto de AC-DC», comentaba la Infanta a Alaska, ante la perplejidad de la cantante, en la fiesta por su setenta cumpleaños.

Zurita lleva un lustro jubilado. El cuñado del Rey Emérito abandonó su cargo en la Presidencia de Generali Seguros España, tras casi 14 años en el cargo. Un perfil empresarial que entronca con su otro perfil, el de médico de profesión. El doctor Carlos Zurita nació en Antequera el 9 de octubre de 1943. Al duque se le despertó desde muy pronto la vocación familiar. De padre médico y madre farmacéutica, su padre, Carlos Zurita González-Vidalte, ejerció durante muchos años como director del Dispensario Comarcal Antituberculoso de Cabra (Córdoba). Además fue jefe de la Sección de Epidemiología y Estadística de los Servicios Centrales de la Lucha Antituberculosa de Madrid y director del Hospital Nacional Infantil de Enfermedades del Tórax Infante Don Felipe.

Con un currículum familiar así no es de extrañar que su hijo siguiera los pasos de su padre. Tras estudiar en el Instituto Aguilar y Eslava, de Cabra, se licenció en Medicina por la Universidad de Sevilla, como número uno de su promoción. Gracias a ello fue becado por el Real Colegio de San Clemente de los Españoles de Bolonia, ciudad en cuya universidad se doctoró en Medicina, obteniendo premio extraordinario. Se convierte en profesor jefe de servicio de la Escuela Nacional de Enfermedades del Tórax, futuro Instituto de Cardiología de Madrid.

Sensibilidad por el arte

Paralelamente a su actividad como médico, Carlos Zurita ha desarrollado una extensa labor en el mundo de las artes. Su sensibilidad y respeto por la cultura le han llevado a colaborar con distintas instituciones culturales y científicas, la más importante la Fundación de Amigos del Museo del Prado, de la que es presidente desde 1998. Un cargo del que el duque se siente especialmente orgulloso. Al frente de esta institución, que se encarga de dotar de presupuesto y obras de arte a la primera pinacoteca del país, comparte mesa de trabajo con otros ilustres del mecenazgo como Alicia Koplowitz o el duque de Alba.

En 2018, el doctor Zurita se estrenaba en el papel del que más orgulloso se siente hasta el momento. El 28 de abril de ese año se convertía en abuelo al nacer Carlitos, el primer hijo de María Zurita y su único nieto. A la felicidad por el nacimiento del bebé le siguieron momentos de angustia ya que el bebé nacía prematuro a los siete meses de gestación. Hoy Carlitos, como en el cumple de su madre, volverá a subirse en el regazo de su abuela para soplar las velas del afable doctor.