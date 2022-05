La ex Spice Girl, Mel B, recibe la Orden del Imperio Británico

La ex Spice Girl, Melania Brown, ha sido condecorada con la Orden del Imperio Británico, durante una ceremonia de investidura en el Palacio de Buckingham este miércoles, por los servicios prestados a las causas benéficas y a las mujeres vulnerables. La cantante ha recibido la distinción de manos del príncipe William; ya que Melanie es patrona de la organización benéfica Women’s Aid desde 2018 tras vivir una “relación abusiva”.

Después de hacer la protocolaria reverencia, la artista se acercó al príncipe para recibir su premio. “Me elogió por todo el trabajo que he estado haciendo, y me dijo: ‘Siento mucho que hayas pasado por un momento tan horrible’”, asegura al ‘El Huffington Post’.

“Me dijo: ‘No puedo creer que te esté dando uno de estos, estoy encantado’, y yo le dije: ‘Ah, gracias’, y nos reímos”, relata. Un merecido MBE que Mel B dedicó a todas las mujeres que se enfrentan a la violencia doméstica.

Pero no es la primera vez que la familia real británica tiene contacto con las Spice Girls. Ya en 1997, el Príncipe Carlos, junto a sus hijos, William y Harry, asistieron al estreno de la película ‘Spice World’. A principios de ese año, Harry y su padre estuvieron con las Spice Girls en uno de sus conciertos en Sudáfrica.

Incluso Victoria y David Beckham asistieron a las bodas reales del príncipe William y Kate Middleton, así como del príncipe Harry y Meghan Markle.