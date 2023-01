Marta Luisa de Noruega y el chamán Durek Verret posponen su boda

Parece ser que Marta Luisa de Noruega y Durek Verret han pospuesto su enlace matrimonial por el problema renal de salud que padece el chamán. La boda, que estaba prevista para el próximo mes de junio, tendrá que esperar. El medio noruego ‘Se Og Hø’ ha sido el encargado de revelar la triste noticia. La hermana del heredero al trono estaba muy ilusionada por convertirse en marido y mujer después de 3 años intensos de noviazgo, pero la enfermedad de su prometido ha obligado a retrasar el gran día.

Durek Verret padece esta enfermedad renal desde hace más de tres décadas y parece ser que en este momento está atravesando por un momento complicado de salud. Así habló en el podcats ‘Moments I Made’ sobre su delicada situación: “Tenía la presión arterial alta, al igual que mi padre y mi abuelo, pero nunca me lo tomé en serio. Entonces, destruyó mis riñones y sufrí un paro cardíaco. Fue uno de los momentos más decisivos de mi vida. Estuve muerto durante cuatro minutos y cuando me reanimaron sufrí una lesión en el cerebro. Estuve en silla de ruedas durante casi dos años y necesité diálisis durante ocho”. El chamán no descarta que en un futuro tenga que pasar por quirófano para someterse a un trasplante de riñón.

La pareja anunciaba su compromiso el pasado mes de junio a través después de haber vivido una bonita historia de amor, luchando contra viento y marea contra los detractores de la relación. Desde que salió a la luz su romance, surgieron numerosas voces críticas que han cuestionado durante mucho tiempo su amor. Pero ellos han demostrado que lo que sienten el uno por el otro es más fuerte que cualquier comentario y que quieren unir su vida para siempre. “Estamos felices de habernos encontrado, a través de continentes, etnias y antecedentes sociales. El amor no nos ciega, sino que nos hace ver oportunidades, nos da fe en nosotros mismos y en los demás desde puntos de vista completamente nuevos” declararon en el periódico VG.

Marta Luisa de Noruega y Durek Verrett FOTO: Marius Gulliksrud GTRES

Harald y Sonia de Noruega, padres de la princesa Marta Luisa, expresaron su alegría por el compromiso de su hija con Durek Verret a través de un comunicado oficial después de que anunciaran su boda, en el que “les deseaban lo mejor”. Sus hermanos, Haakon y Mette-Marit, también se unieron a los reyes noruegos, apoyando a la primogénita de la familia en esta importante decisión.

María Luisa de Noruega ha tenido una complicada vida sentimental y ha sufrido mucho. El suicidio Ari Benh, padre de sus hijas, en diciembre de 2019, puso en el punto de mira mediático a la hija del rey Harald. Ahora, con su nueva relación sentimental, la sociedad también ha sido muy injusta con ella y no ha dudado en denunciar en más de una ocasión el escarnio mediático que ha sufrido a lo largo de su vida, llegando a culpar en parte a la prensa de que su exmarido se quitase la vida por no poder soportar la presión pública.