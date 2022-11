Los reyes de Noruega, tras la renuncia de Marta Luisa: “Verret creyó poder hacer cualquier cosa”

Los reyes Harald V y Sonia han hablado para los medios de comunicación, tras el comunicado de la renuncia a sus funciones de la princesa Marta Luisa de Noruega. “Es una pena que tenga que dejarlo”. La reina Sonia ha lamentado el cese de las actividades reales de su hija mayor y ha querido señalar que “ella era muy buena y creo que disfrutaba de estas tareas institucionales”.

Además, los reyes noruegos no han evitado hablar sobre la inclusión del prometido de Marta Luisa, Durek Verrett, en la familia: “Probablemente pensó que podía hacer cualquier cosa sin que eso nos afectara. Está claro que los estadounidenses no tienen idea de lo que es una monarquía, así que no es de extrañar que no lo entendiera”.

La princesa Marta Luisa de Noruega y su prometido, Durek Verrett FOTO: Marius Gulliksrud GTRES

“Pero ha comprendido que ahora estamos juntos en esto”, ha añadido la reina Sonia. Las relaciones empresariales de la princesa en el campo de la medicina alternativa junto a su prometido, con el que lleva tres años de relación, provocó un debate público que ha “forzado”, en cierta medida, la renuncia de Marta Luisa como embajadora de la casa real pero no a la revocación de su título de princesa. “Finalmente hemos llegado a una propuesta consensuada con la que todos estamos satisfechos”, señalan los reyes.

Harald V ha achacado los errores de Durek Verrett a “un choque cultural” aunque “Durek ahora entiende más lo que representa la monarquía y la casa real de un país”. El chamán estadounidense solicitó a la Oficina de Patentes de su país el derecho exclusivo del uso de la marca “La princesa y el chamán”. Cuando se supo que la princesa estaría usando su estatus con fines comerciales, ella misma anunció que la patenta iba a ser retirada para evitar daños a la corona. No pudo evitar ya, sin embargo, el escándalo.

Marta Luisa de Noruega y su prometido Durek Verret, con las hijas de ella. FOTO: instagram

También ha habido halagos por parte de Harald V hacia Durek Verret, de quien ha señalado que es “muy agradable y divertido” y ha añadido que “es bueno ver que les va bien juntos. Durante este tiempo hemos tenido la oportunidad de conocerlo mejor. Es un gran tipo. Tiene un gran sentido del humor y nos reímos mucho, incluso en este momento difícil. Creo que tanto nosotros como él hemos adquirido una mayor comprensión de lo que se trata, y estamos de acuerdo en que no estamos de acuerdo. Así que aunque no estemos conformes en todo, podemos vivir con nuestras diferencias”.