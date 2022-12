Marta Luisa de Noruega denuncia el acoso que sufre su familia y lo compara con la causa del suicidio de su marido Ari Behn

Marta Luisa de Noruega ha lanzado un duro mensaje contra la prensa por el acoso que ha sufrido a lo largo de los años y que ahora, su prometido, ha tenido que protagonizar. Para la hija del rey Harald, las navidades son una época complicada desde que hace 3 años se suicidó su marido, el escritor Ari Behn, padre de sus hijas. Tras divorciarse de Marta Luisa de Noruega, se convirtió en objeto de la prensa y no pudo aguantar la presión mediática. Esto, junto a una gran depresión, hizo que se quitara la vida. Y la hija del rey Harald ha querido comparar este terrible suceso con lo que está sufriendo ahora su prometido, el chamán Durek, después de que un periodista se hiciera pasar por un cliente para escribir un artículo sobre él.

“Tenemos que llorarle y pasar de nuevo por todas las emociones del duelo. Necesitamos ser una piña, paz y tranquilidad. Son tres hijas a las que tengo que abrazar y por las que estar ahí. Tres hijas y cada una con sus diferentes necesidades y formas de lidiar con el dolor. Porque es un dolor que durará muchos años. Y fases del duelo que serán nuevas. Por ello yo también necesito cuidarme, para poder estar ahí para mis hijas” escribía Marta Luisa de Noruega en su perfil personal de Instagram.

“Durante la segunda mitad de este año hemos vivido una tormenta mediática sin parangón. Durek y yo hemos tenido que aguantar año tras año una cobertura de prensa que la mayoría de la gente únicamente sería capaz de soportar. Y mi salud mental no estaba en su mejor momento cuando ha llegado este período tan duro como es para mí la época prenavideña” proseguía la hija del rey Harald, acosada por la prensa, tanto ella como toda su familia, después de salir a la luz su historia de amor con el chamán. Ella teme que se repita la misma historia del pasado y así proseguía con el mensaje de denuncia: “Y yo sé lo que la presión constante de los medios a lo largo de años puede conducir a hacer a una persona. Lo he llevado dentro de mí desde que era adolescente, e incluso antes. Además, temo que la historia se repita”.

“Ya he vivido esto mismo. Hay periódicos que no escatiman en medios para conseguir un artículo que les dé una visita más. Le hicieron lo mismo a Ari. Nunca se rindieron. Le siguieron. Le acecharon. Le criticaron todo el tiempo. No le iban a dejar que siguiese con su vida. Y hasta lo criticaron cuando ya estaba muerto. Ojalá no esperen tanto para recapacitar esta vez” concluía la princesa Marta Luisa de Noruega en su perfil social, exigiendo respeto por parte de los medios a su familia.