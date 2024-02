La Casa Real Británica se mantiene firme: “No hay vuelta atrás para el duque de Sussex”

Una vez que se dio a conocer el diagnóstico de Carlos III de Inglaterra, y con la inminente vuelta de su hijo menor el príncipe Harry, algunos especularon sobre una posible reconciliación. Tras la visita a Londres del duque de Sussex, la cual realizó sin su esposa Meghan Markle ni sus hijos pequeños, el rey se mostró muy satisfecho por haber podido compartir 45 minutos para ponerse al día con su hijo. Sin embargo, desde el inicio quien no se mostró tan predispuesto en ver a Harry fue su hermano, William, quien aseguró que tenía cosas más importantes de las que encargarse y que la situación actual no iba a propiciar un acercamiento.

En las últimas semanas han sido varios amigos de Harry quienes han asegurado a diversos medios que él estaría dispuesto a intervenir y desempeñar un papel mientras su padre recibe tratamiento contra el cáncer. De hecho, este mismo viernes, el duque aseguró en una entrevista a “Good Morning America” que el diagnóstico de cáncer de su padre podría ayudar a "reunificar" a la familia real.

Una esperanza que parece haberse disipado por completo. Según ha informado “The Telegrah”, tanto el rey como el príncipe de Gales consideran que no hay posibilidad alguna de que esto llegue a suceder: “No hay vuelta atrás para el duque de Sussex después de las disputas que ha tenido con su hermano William, el Príncipe de Gales y su padre, el rey Carlos”, dijeron fuentes de palacio al medio.

El príncipe Harry con el Rey Carlos III Gtres

No han sido pocos medios británicos los que se han mostrado escépticos ante la idea de que el duque de Sussex recuperara parte de sus funciones. Una de las voces más citadas ha sido el propio príncipe William, que lo considera “una mala idea” y que “nada ha cambiado” entre Harry y la familia real, aseguran fuentes cercanas al entorno del príncipe. “No hay forma de que el Príncipe de Gales lo use. Es posible que Harry quiera volver a asumir un papel real, pero en lo que respecta a su hermano, nada ha cambiado. El Príncipe William tiene suficiente con qué preocuparse en este momento. Su padre está siendo tratado por cáncer y su esposa se está recuperando de una cirugía abdominal. Simplemente no tiene el ancho de banda para esto”, afirma una fuente para el diario “Express”.

“Está absolutamente claro y categóricamente que él (el príncipe William) no permitiría que Harry regresara. Hay un cero por ciento de posibilidades de que Harry vuelva a tener alguna capacidad en la Familia Real", mantiene la fuente consultada por 'The Mirror'.