De su encuentro "inútil" con el príncipe Harry al cáncer de la Reina Isabel II: las irreverentes memorias de Boris Johnson

Durante su carrera hacia la cima, su vertiginosa y frenética estancia en lo más alto y su inevitable caída, Boris Johnson se mostró como un mentiroso descarado. Es el político más irreverente que ha pasado por Downing Street. Y el que ha protagonizado los que dicen son los peores años del Reino Unido desde las guerras napoleónicas. Seis elecciones generales, cinco nuevos primeros ministros, Brexit, crisis constitucional, pandemia y la muerte de la Reina. Si alguien ha dejado una estela meteórica en casi todas las páginas de esta fecunda etapa es [[LINK:EXTERNO|||https://www.larazon.es/internacional/boris-johnson-hara-campana-tories-horas-bajas-que-consideran-distraccion-negativa_20240619667313dd888bcf000141f644.html|||el excéntrico `tory´]] de melena albina. Su `historia´ seguramente tendrá poco o nada que ver con la realidad. Pero poco importa para el especialista de los trucos de la retórica antigua. Sobre todo si por medio hay un cheque de cinco millones de euros.

Johnson publica sus memorias y el título ya no defrauda 'Unleashed' ('Desatado'), como si alguna vez hubiera tenido reparos en decir todo lo que se le venía por la cabeza. Como ejemplo, el plan que llegó a plantear al jefe adjunto del Estado Mayor de la Defensa para invadir Países Bajos en plena pandemia para arrebatarles millones de vacunas de AstraZeneca. El objetivo era hacerse con lo que, en sus palabras, era legalmente del Reino Unido y se "necesitaba desesperadamente" mientras la UE trataba al Gobierno británico "con malicia y rencor". La operación pasaba por cruzar el Canal de la Mancha de forma clandestina con lanchas neumáticas, navegar por los canales holandeses hasta llegar a las vacunas "secuestradas" y después retirarse con un camión articulado, aunque tras consultarlo con sus asesores finalmente desechó la idea, al considerar "una locura" [[LINK:EXTERNO|||https://www.larazon.es/sociedad/boris-johnson-planteo-operacion-estilo-007-robar-vacunas-covid-covid-paises-bajos_2024092866f855dafcf7b3000145faf6.html|||la invasión de un aliado de la OTAN]].

Se trata de tan sólo uno de los fragmentos publicados por Daily Mail como anticipo de la presentación del libro. No sale a la venta hasta el 10 de octubre, pero Johnson no ha resistido a hacerse notar mientras el Partido Conservador celebra su congreso en Birmingham, toda una declaración de intenciones para un hombre que no descarta volver algún día cual 474d1229-b783-4576-a3fb-bbaed28125c7_doubleQuoteCursiveOpen_salvador” a Westminster.

[[CONTENT:Image|||66f8510a5ed0b0e480819906|||https://img-cms.larazon.es/clipping/images/2024/09/28/91180CD4-85E6-4BE5-8923-6C229661D99E/30.jpg]]

En los extractos que han salido a la luz, el que fuera primer ministro se compara con los clásicos, explicando que, tras dar positivo en Covid -lo que le llevó a estar en la UCI- le vino a la mente la 474d1229-b783-4576-a3fb-bbaed28125c7_doubleQuoteCursiveOpen_historia ateniense”, diciendo a su gabinete que 474d1229-b783-4576-a3fb-bbaed28125c7_doubleQuoteCursiveOpen_Pericles murió de peste”. Considera por cierto que la pandemia fue causada por una fuga de un laboratorio en China y no se originó en condiciones insalubres en un mercado de Wuhan. Se une así a Donald Trump al desestimar la evidencia que sugiere que el virus se transmitió "zoonóticamente" de animales infectados.

Durante el confinamiento, se convirtió en el primer jefe de Gobierno en el Reino Unido en ser sancionado penalmente por [[LINK:INTERNO|||Article|||646e4063d580b0e43b7cc706|||romper las normas con la `fiesta´ de cumpleaños]] que le prepararon por sorpresa. Pero él sigue defendiendo que no violó las reglas y niega haber comido pastel en el 474d1229-b783-4576-a3fb-bbaed28125c7_doubleQuoteCursiveOpen_evento más débil en la historia de la festividad humana”. 474d1229-b783-4576-a3fb-bbaed28125c7_doubleQuoteCursiveOpen_Estuve brevemente en mi lugar, en la Sala del Gabinete, donde tengo reuniones durante todo el día, mientras el canciller y varios miembros del personal decían feliz cumpleaños… No vi ningún pastel”, recalca, aludiendo en una breve lista de sus 474d1229-b783-4576-a3fb-bbaed28125c7_doubleQuoteCursiveOpen_errores catastróficos”, su arrepentimiento por 474d1229-b783-4576-a3fb-bbaed28125c7_doubleQuoteCursiveOpen_una caza de brujas ridícula e injusta dirigida por una funcionaria de alto rango, Sue Gray [actual asesora principal del premier laborista Keir Starmer”, sin darse cuenta de que 474d1229-b783-4576-a3fb-bbaed28125c7_doubleQuoteCursiveOpen_mi viejo amigo Dom Cummings [su antiguo asesor] estaba detrás de todo”.

Su estilo en prosa, que combina lo patricio y lo popular, es una mezcla de Savoy Grill y McDonald’s. Algunos de los que han leído el libro, como Robert McCrum, crítico de Evening Standard, señala que 474d1229-b783-4576-a3fb-bbaed28125c7_doubleQuoteCursiveOpen_se siente felizmente a gusto en su propia compañía, ajeno a la reticencia o la duda sobre sí mismo”. 474d1229-b783-4576-a3fb-bbaed28125c7_doubleQuoteCursiveOpen_Sólo verás a Boris Johnson mirándose al espejo para alborotar su rubia melena o para despeinarse y aflojarse su caótica corbata”, matiza. 474d1229-b783-4576-a3fb-bbaed28125c7_doubleQuoteCursiveOpen_Ningún Narciso miró jamás con más atención, o con más profunda fascinación, las límpidas aguas del amor propio”, añade.

[[CONTENT:Image|||6331fea7379db0e4753f00fa|||https://img-cms.larazon.es/clipping/images/2022/07/20/15B65606-1726-4EE1-969E-F30E87098E17/30.jpg]]

Como no podía ser de otra manera, Johnson habla del Brexit y asegura que el presidente francés, Emmanuel Macron, fue una 474d1229-b783-4576-a3fb-bbaed28125c7_doubleQuoteCursiveOpen_verdadera molestia” en las negociaciones. 474d1229-b783-4576-a3fb-bbaed28125c7_doubleQuoteCursiveOpen_Aunque sea personalmente encantador, y aunque a menudo coincidimos en cuestiones importantes, realmente hablaba en serio cuando afirmaba que el Reino Unido debía ser castigado”, relata.

Así mismo, como antiguo periodista y experto en protagonizar titulares, las memorias también estarán aderezadas con algunas revelaciones sabrosas sobre la Familia Real y el Megxit. Señala que se vio obligado a mantener una conversación con [[LINK:INTERNO|||Article|||6671548f4a23b0e42305c91b|||el príncipe Harry para disuadirlo de abandonar el Reino Unido]]. Fueron funcionarios de Downing Street y de Buckingham los que organizaron la reunión, creyendo que él podría hacerle cambiar de opinión, pero no hubo manera: "Fue una situación ridícula... cuando me obligaron a intentar convencer a Harry para que se quedara. Fue una especie de charla motivacional de hombres. Totalmente inútil".

Asimismo, también desvela el consejo que le dio la reina Isabel II dos días antes de morir en septiembre de 2022. Tras su dimisión, Johnson se dirigió a Balmoral, donde tenía que presentar formalmente su renuncia a la entonces monarca. Y al ver, según su versión, la amargura que rondaba al político, le dijo: "No tiene sentido la amargura". Unas palabras sobre las que reflexiona: "Si todos en la política -y en la vida- pudieran ver eso tan claramente como ella, el mundo sería un lugar mucho, mucho más feliz", escribe.

[[CONTENT:Image|||6628f36c7354b0e4e27148f3|||https://img-cms.larazon.es/clipping/images/2024/04/24/B3396B10-599B-43D7-8539-D2FAEFEEFF16/30.jpg]]

Otra afirmación ha traído más polémica. Johnson asegura que la entonces monarca sabía desde hacía tiempo que tenía cáncer de huesos. La encontró algo pálida y con hematomas en las manos, aunque no se la vio "en absoluto afectada por su enfermedad" en ese encuentro.

La reina Isabel nunca reveló de forma oficial esta circunstancia. De hecho, en el certificado de defunción se atribuye la causa de la muerte a la edad tan avanzada (96 años) De ahí que se haya cuestionado la veracidad de esta afirmación y, por extensión, la del resto de las memorias. Pero poco importa a un hombre como Boris, cuya relación con la honestidad siempre ha sido complicada.