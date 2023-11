Este es el champú (de firma española) responsable de la melena de la Reina Letizia

Este es el icónico champú de una firma española que se dice, se comenta, está detrás de la saludable melena de la Reina Letizia.

Número uno en farmacias y best seller indiscutible de FARMA DORSCH, una vez uses el champú anticaída Go Organic, marcará un antes y un después en tu cuidado capilar.

Ahora, coincidiendo con el 40 aniversario de la firma, su imagen se renueva. Su fórmula, inimitable y con tantas e ilustres seguidoras, se mantiene intacta. Estos son los motivos por los que cuando lo pruebes, ya no podrás vivir sin él.

Champú anticaída Go Organic Go Organic

1. Sus extraordinarios resultados están avalados por un test de eficacia clínica independiente realizado en 44 voluntarios durante 28 días:

-80 % reducción de la caída.

-70 % mejoría en densidad.

-80 % aumento del brillo.

-80 % reducción de sebo y grasa

2. Ejerce un efecto global contra el envejecimiento capilar.

3. Está formulado únicamente a base de vitaminas y activos reconocidos por dermatólogos y de probada eficacia mediante estudios científicos como biotina o vitaminas B5 y B6.

4. Lo encontrarás en dos versiones: para cabello normal a seco y para cabello normal a graso.

5. Su fórmula contiene más de un 99 % de Clean Ingredients y está libre de sulfatos, siliconas, alcohol y petroquímicos.

6. Contiene agentes limpiadores no sensibilizantes y de origen vegetal que limpian suavemente el cabello pero de manera eficaz.

7. Cuenta con la prestigiosa certificación americana EWG (Environmental Working Group), una organización independiente sin ánimo de lucro que se dedica de manera completamente altruista a velar por la salud del consumidor y el medio ambiente. Es una de las más difíciles de obtener a nivel mundial, y solo consiguen permiso para imprimir su sello en el envase los productos formulados con Clean Ingredients que cumplen con los más estrictos criterios de salud y medio ambiente. 8. Su fórmula incluye un activo antipolución que mantiene la melena a salvo de los efectos nocivos de la contaminación ambiental.

9. Su envase airless permite garantizar la estabilidad de sus activos hasta la última aplicación.

10. La transformación es real y podrás ir viendo la evolución en tres fases.

FASE DETOX. Tu pelo tiene que acostumbrarse a vivir sin sulfatos, por lo que en los primeros lavados puede notarse algo menos de espuma. Pero esto permitirá que el cuero cabelludo produzca sus propios aceites naturales beneficiando la nutrición y formación del nuevo folículo.

FASE DE ADAPTACIÓN. En una o dos semanas tu cabello ha eliminado suavemente las siliconas y estará libre de residuos acumulativos. Notarás tu pelo más brillante, suelto y sedoso. En esta etapa, será necesario usar menos producto porque comenzará a hacer más espuma durante el lavado y el pelo dura más tiempo limpio.

MOMENTO PELO SANO. Pasados unos meses, tu melena está más sana y vigorosa que nunca. El pelo durará más tiempo limpio por lo que podrás espaciar el tiempo entre lavados. Notarás que crece más rápido y grueso.

PELO NORMAL A SECO. Enriquecido con aceites de Argán y Coco, es perfecto para cabellos secos, ásperos o encrespados.

TEXTURA. En crema.

PERFUME. Sin alérgenos. Con aroma a vainilla y almendras.

47€ (500 ml).