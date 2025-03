Kate Middleton y William: estas son las reglas de vestimenta que imponen a sus empleados

Los Príncipes de Gales quieren representar ese aire fresco que necesita la monarquía británica para borrar el carácter añejo que arrastra en sus protocolos. Imponen nuevas formas en la crianza de sus hijos, en sus rutinas y en sus modos de conectar con el pueblo. ¿Qué ocurre de puertas adentro con el servicio doméstico?

El escritor y experto real Valentine Low ha desvelado algunos detalles sobre los códigos de vestimenta que deben seguir los empleados de Kate Middleton y William en la residencia familiar de Adelaide Cottage, una hermosa casa ubicada en los terrenos del Castillo de Windsor. La pareja real se mudó a esta vivienda para ofrecer una vida más sencilla a George, Charlotte y Louis. La familia vive en contacto directo con la naturaleza y protegida de miradas indiscretas. Aunque cuentan con la ayuda de jardineros, ama de llaves y niñeras, han decidido prescindir de personas internas.

Kate Middleton

Según la confesión que hizo uno de los empleados a Low, autor del libro "Courtiers: The Hidden Power Behind the Crown", la pareja real exige que el servicio doméstico use ropa informal, en lugar de no uniformes. "Los niños están corriendo por todos lados y William no quiere que esto resulte sofocante a causa del vestuario", señaló.

Otro testimonio aclaró al escritor que la informalidad no significa descuido: "Si tenemos reuniones importantes o vamos al Palacio de Buckingham, entonces por supuesto nos vestimos elegantemente". Sus revelaciones no han sorprendido demasiado al biógrafo, puesto que confirman el deseo del Príncipe heredero y de su esposa de procurar a sus hijos una educación y una infancia lo más normal posible.

Kate Middleton y la princesa Charlotte Gtres

El próximo 22 de marzo se cumple un año del anuncio de cáncer de Kate Middleton a través de un vídeo después de semanas de especulaciones sobre la falta de información acerca de la princesa. Era la segunda vez que la familia se veía afectada por una enfermedad de este tipo en pocos días. El diagnóstico se conocía justo la semana en la que el rey Carlos comunicó que padecía cáncer. En un mensaje de vídeo difundido este viernes, ha dicho: "Esto, por supuesto, fue un gran shock, y William y yo hemos estado haciendo todo lo posible para procesar y gestionar esto en privado por el bien de nuestra joven familia". En septiembre, Kate compartió de nuevo que había finalizado su tratamiento oncológico.