El preocupante mensaje de Carla Vigo que alarma a sus seguidores: "Hay un cielo que será mi hogar"

Carla Vigo, la sobrina de la Reina Letizia, se ha hecho un pequeño hueco en las redes sociales y cuenta con más de 20.000 seguidores en su perfil de Instagram. Con ellos comparte imágenes sobre sus trabajos, sus amigos o íntimas reflexiones acerca de los baches por los que ha tenido que pasar a lo largo de su vida. Ha sido uno de estos mensajes el que ha sembrado la alarma entre sus seguidores, que han malinterpretado las palabras de la prima de la princesa Leonor y la infanta Sofía. “Es sólo un poco más, sólo un poco más / Porque ya te iré a buscar / Hay amor real, hay un río de paz / Hay un cielo que será mi hogar”, escribió la joven junto a un retrato suyo.

Se trata de la letra de “Sólo un poco más”, un tema del cantante peruano Edson Núñez que habla de encontrarse con Dios. Ante el aluvión de mensajes de preocupación que Carla Vigo ha recibido, la sobrina de la Reina Letizia se ha visto obligada a dar explicaciones. “Hola chicos, no os preocupéis por mí, que estoy bien, dentro de lo que cabe…”, comienza diciendo la actriz. “No me pasa nada, es simplemente una canción que me ha gustado mucho y la he puesto. Calma, por favor”, añade.

Desde el entorno de Vigo confirman a LA RAZÓN que su estado anímico es muy bajo, y por lo visto todavía se recupera de una depresión con ayuda de los profesionales de la salud mental. Al parecer, la falta de trabajo en su campo le ha pasado factura. “Veo a Carla triste, pero se que la está animando la gente, los que la queremos. Es una buena amiga y muy simpática. Últimamente no se encuentra bien, ten en cuenta que se han caído varios proyectos profesionales… eso desanima mucho. Ella está muy ilusionada con el trabajo y verse parada le duele. Tiene muchas ilusiones y está un poquito de bajón. Pero espero que no sea nada grave”, señaló a LA RAZÓN la actriz Josele Ramón, una de sus antiguas compañeras de escena.