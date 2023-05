Las últimas fotografías de la Reina Letizia revelan que sus dientes están cambiando de posición. Esto podría ser debido a que, tras haberse realizado una ortodoncia con brackets de zafiro en 2010, no ha hecho buen uso de los retenedores y sus dientes se están moviendo, o eso me parece a mí.

Hablo con la odontóloga Eugenia Cervantes, especializada en estética dental, y me da las claves. “Viéndola sonreír en sus últimas apariciones, he notado que sus dientes están cambiando ligeramente de posición, en especial uno de sus caninos, del lado izquierdo. Puede que a la Reina Letizia le pase lo que a muchos pacientes: que no llevan un adecuado sistema de retención postortodoncia”, sostiene la dra. Eugenia Cervantes.

Lo que le estaría pasando a la Reina es lo que en la ortodoncia se conoce como una “recidiva”. Existen dos técnicas de ortodoncia que provocan efectos similares: la ortodoncia estética y la ortodoncia invisible. La ortodoncia estética se basa en unos brackets metálicos transparentes, fijos, que si se quitan en sucesivas ocasiones provocan que el tratamiento fracase. La ortodoncia invisible se basa unas férulas lisas que se colocan en el frontal de los dientes, y que sí son de quita y pon.

¿Qué le pasa a la sonrisa de la Reina Letizia?

La confusión que se creó en su momento sobre si llevaba o no prótesis dental se debió a que, en algunas fotos, sí que aparecía su aparato mientras que en otras, posteriores, no.

La doctora Eugenia Cervantes nos explica cómo darle solución: “Al finalizar tu tratamiento de ortodoncia debes llevar los retenedores de por vida, de lo contrario, se producen recidivas, es decir, que es cuando los dientes que ya están en una posición adecuada se van moviendo hacia la posición inicial. Los dientes tienen memoria y si no llevamos los retenedores, al menos por las noches, se irán moviendo al punto de echar a perder todo lo conseguido con la ortodoncia. En estos casos, el paciente tendrá que llevar nuevamente un tratamiento con brackets o alineadores invisibles para corregir ligeras malposiciones, algo que probablemente tendrá que hacer la Reina Letizia".

¿Cómo podría la Reina Letizia volver a conseguir una sonrisa perfecta? Con ortodoncia invisible: “Aunque cualquier sistema de ortodoncia podría dejar los dientes nuevamente en la posición correcta, yo recomiendo un tratamiento más cómodo, estético y práctico en pacientes adultos como la ortodoncia invisible. En cuestión de 3 o 4 meses se puede corregir el problema si el caso es leve. Me gusta mucho este sistema porque nos permite planificar virtualmente con un software avanzado los movimientos de los alineadores y mostrarle al paciente cómo quedará su sonrisa antes de empezar el tratamiento. Después le entregamos los alineadores y le hacemos un seguimiento mes a mes, esto es imprescindible porque han aparecido marcas low cost de ortodoncia invisible que abandonan a sus pacientes a mitad del tratamiento y después tienen consecuencias irreversibles en su salud bucal. También recomiendo que, al finalizar un tratamiento de ortodoncia, hay que acudir una vez al año a las revisiones para ver el estado de los retenedores fijos y la salud bucodental del paciente".