La comentada reacción de la Reina Letizia a la caída de una señora en un acto

La Reina Letizia ha reaparecido públicamente tras la confirmación de la infanta Sofía, y lo ha hecho en el acto del Día Mundial de la Cruz Roja y la Media Luna, que ha tenido lugar en el Círculo de Bellas Artes de Madrid. En palabras de la esposa de don Felipe VI, esta jornada busca reconocer “la excelencia de quien se guía por el compromiso, por la responsabilidad y por el deseo de que la sociedad sea un poco más justa y más equilibrada”.

La monarca se ha decantado por un vestido camisero con estampado de estilo 'animal print' y con 'efecto cintura de avispa' gracias al cinturón en el mismo tejido, aunque no ha sido su estilismo lo que más ha dado que hablar a lo largo del evento.

Cuando ha llegado el momento de entregar la Medalla de Oro Cruz Roja 2023 a la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología por su labor en favor del bienestar y la no discriminación de las personas mayores, doña María de los Ángeles García Antón, vocal sénior de la directiva, ha subido al escenario con tan mala suerte que ha tropezado con uno de los últimos escalones y ha caído al suelo.

Rápidamente, algunas de las personas que se encontraban en el escenario han acudido para socorrerla y ayudarle a levantarse, mientras que la Reina Letizia ha esperado a que se incorporara para interesarse por ella y dedicarle un gesto de cariño.

La anécdota ha sido muy comentada, aunque a lo largo del acto se ha producido otro momento que también ha causado sorpresa entre los asistentes. En el momento de dar la bienvenida al presidente de Cruz Roja en Ucrania, la Reina Letizia se ha animado a hacerlo en su lengua. “Laskavo prosymo do Ispaniyi”, ha dicho la monarca, justo antes de aclarar: “Creo que significa 'Bienvenido a España' en ucraniano, si no me equivoco”.