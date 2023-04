La princesa Leonor luce sonrisa con nuevos brackets

La Princesa de Asturias continúa disfrutando de sus vacaciones de Semana Santa en España, antes de su regreso a Gales, donde volverá el próximo lunes, 17 de abril, para finalizar el segundo y último curso del Bachillerato Internacional que estudia en el elitista UWC Atlantic College. La próxima vez que la primogénita de los Reyes Felipe VI y Letizia regrese a nuestro país será con el título en las manos y para disfrutar del verano. Después, comenzará su formación militar en Zaragoza.

El pasado sábado, la familia real visitaba por sorpresa la localidad de Chinchón (Madrid), para seguir a pie la representación de la Pasión Viviente. La visita mostraba la felicidad de la heredera por pasar unos días junto a sus padres y su hermana, y buena prueba de ello fue su continua sonrisa. Siempre junto a la Infanta Sofía, ambas de la mano, daban muestra evidente de que la distancia no ha perjudicado la buena relación que mantienen entre ellas. Además de una imagen más adulta, un nuevo cambio llamaba la atención en el aspecto de Leonor. La princesa lucía un nuevo aparato dental que le permitirá continuar con el tratamiento que comenzó hace tiempo.

Tratamiento en pandemia

Según el Dr. Ortega Muñoz y la Dra. Elena Montes Díaz, director clínico y de ortodoncia del Zenith Periodontal Institute, la princesa de Asturias «luce brackets transparentes, y muy discretos, para corregir su defecto bucal». Según los expertos, «la ortopedia se debe hacer en la edad de crecimiento activo natural de los pacientes, que es entre los los cuatro y los once o doce años máximo", afirman los doctores. "Probablemente el tratamiento de ortopedia se realizó previo a la pandemia (ya que no es tan visible), y la tracción de los caninos (llevar los colmillos a su sitio) haya coincidido con la pandemia porque puede ser la fase más visible del tratamiento", explican. "Ahora parece que está en tratamiento de ortodoncia normal. La diferencia entre ortopedia (que es fomentar el crecimiento de hueso para generar espacio a los dientes y se debe hacer en el periodo de crecimiento activo), después de la ortopedia con el espacio generado se traccionan de los caninos y se llevan las muelas posteriores más hacia atrás y los incisivos (dientes más centrales) hacia delante par darle sitio a los colmillos. Este es proceso que se realizó mientras utilizábamos mascarillas, por eso no hay imágenes. Y ahora con los brackets transparentes esten terminando de alinear la dentadura para poner después la retención definitiva", concluyen.

Los Reyes Felipe VI y Letizia, Leonor y Sofía en Chinchón por Semana Santa GTRES

El tiempo estimado de estos tratamientos, aunque depende de la paciente, suele ser de dieciocho meses. Posteriormente se le colocará un retenedor para evitar el movimiento de la dentadura y deberá utilizar un bucal transparente por las noches que garantizará la efectividad del tratamiento. Desde su última aparición pública en los Premios Príncipe de Asturias, la sonrisa de la heredera ha experimentado un cambio notable, ya que ahora sí tiene espacio para los premolares y, por tanto, la dentadura completa.

Como cualquier paciente con ortodoncia, la hija de los Reyes se habrá sometido a un control dental mensual con su ortodoncista, motivo por el que sus visitas a España habrían sido mucho más frecuentes que durante el curso pasado. En estas visitas, se le ajusta el retenedor y se controla el movimiento de las piezas, así como el ajuste de la mordida.

Letizia también los usó

Leonor, a sus 17 años, es una joven que cuida su imagen, y como tal es lógico que haya decidido mejorar su sonrisa. También lo hizo su madre, la Reina Letizia. El 4 de febrero de 2010, Doña Letizia sorprendía, durante la entrega de los Premios Jaime I en Valencia, y más tarde en Roncesvalles, con una ortodoncia casi imposible de apreciar al estar fabricada con un material traslúcido que dejaba ver el color natural del diente, una opción cada vez más de moda en las clínicas dentales.

La Reina Letizia no era el primer miembro de la realeza en probar la ortodoncia. También su marido, el Rey Felipe llevó aparato dental, al igual que su primo, Luis Alfonso de Borbón, el polémico príncipe Harry de Inglaterra y su prima, la princesa Beatriz de York.

También hay quien encuentra la belleza en una dentadura imperfecta como es el caso de Madonna. La cantante, a pesar de sus múltiples retoques estéticos que la han dejado casi irreconocible, no solo no ha corregido su diastema (dientes separados), sino que lo ha convertido en icono de su imagen. También lo ha sido para Lauren Hutton, Vanessa Paradis, Eddie Murphy, Elijah Wood y Anna Paquin, protagonista de la serie vampírica «True Blood», entre otros.