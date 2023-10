El Rey Felipe VI y la Reina Letizia recrean su primera fotografía juntos después de dos décadas

En los premios Princesa de Asturias del pasado viernes 20 de octubre no solo han destacado las imágenes de los galardonados en el evento, también se ha hecho pública la recreación de una fotografía que marcó la historia del país. Desde Casa Real se ha rememorado cómo el Rey y la Reina de España comenzaron su historia hace algo más de 20 años.

Estos premios, que tienen lugar en tierras asturianas, han sido una cita fundamental para la Reina Letizia. El 24 de octubre de 2003, la que fue un rostro conocido del telediario de TVE asistió a su Oviedo natal para cubrir el acto. Poco antes de que diera comienzo la gala de premios el Rey Felipe VI, por aquel entonces Príncipe de Asturias, fue a saludar a los periodistas que allí se encontraban y se detuvo especialmente cuando se encontró con Letizia Ortiz. En este escenario es cuando se registró la primera imagen de Don Felipe VI y Doña Letizia. En ese momento su relación era llevada en secreto, aunque pocos días después Casa Real la haría pública y anunciaría su compromiso. Doña Letizia fue en todo momento muy consciente de la oportunidad que supuso asistir al acto de ese año: “Tuve la suerte de cubrir los Premios Príncipe de Asturias. Me acuerdo delante del príncipe, de su Alteza Real, y de Graciano García diciendo: ‘¿Cómo no me dijiste que eras la nieta de Menchu?’ El príncipe me miraba y diría: ‘¿Y esta guaja qué?’”, se pronunció la futura Reina cuando las imágenes se propagaron como si en aquella época hubiera redes sociales

El Príncipe de Asturias saluda a la periodista Letizia Ortiz Rocasolano EFE

Fue ese mismo año el último en el que Letizia Ortiz asistiría como reportera para acompañar a Don Felipe VI en calidad de Princesa de Asturias. Al año siguiente de su primer encuentro en público contrajeron matrimonio y el 31 de octubre de 2005 nació la Princesa Leonor. Año tras año, la gala de los premios que llevan el nombre de su primogénita se convierte en una cita indispensable en su agenda. Por este motivo, desde Casa Real han querido recrear esta imagen para honrar esta icónica escena que cumple dos décadas.

Este año han acudido junto a sus hijas la Princesa Leonor, que cumplirá este 31 de octubre la mayoría de edad, y la Infanta Sofía. Durante estos premios se han compartido momentos muy significativos para la Familia Real. La próxima edición de estos volverá a cambiar el papel de los Reyes, ya que será la futura Jefa de Estado la que camine sola en las tablas del teatro Campoamor y presida la entrega de premios.