Así es MJ Rodríguez, primera mujer trans nominada al Emmy a mejor actriz principal

Gente

Gracias a su magistral papel de Blanca en la serie dramática “Pose”, MJ Rodríguez ha sido nominada a un Emmy a mejor actriz. Una nominación como cualquier otra pero que se convierte en historia por ser la primera mujer trans en ser nominada en esta categoría.

Anteriormente lo habían conseguido Laverne Cox y Rain Valdez (la primera en hasta tres ocasiones por su rol “Orange is the new Black” de Netflix), pero han sido necesarias 73 ediciones para que una mujer trans pueda optar al galardón en una de las categorías principales.

MJ R,odríguez de 30 años, saltó a la fama por su papel de Angel en el revival del musical Rent, en 2011. Un papel en el que representaba a un personaje de género ambiguo que le ayudó a descubrir su identidad y decidirse a transicionar.

Desde entonces y hasta 2016 solo tuvo pequeñas apariciones en series televisivas como “Los Diarios de Carrie” o “Luke Cage”, de Marvel. Además, se volcó en el teatro musical destacando su papel de Audrey en “La Tienda de los Horrores” siendo la primera actriz trans y afroamericana en interpretar un rol protagonista en una gran producción teatral.

Pero su gran éxito vino de la mano de Ryan Murphy y su serie “Pose”, en la que interpreta el papel de Blanca Rodríguez. La serie está ambientada en el Nueva York de los años 80 y relata las dificultades con las que vivía el colectivo LGTBI en esa época.

“Quiero ser una actriz que lucha por todos los derechos”, ha reivindicado en alguna ocasión. La actriz lleva el activismo por bandera y con su primera nominación a Actriz Principal escribe un nuevo capítulo en la lucha por los derechos LGTBI.