Gloria Estefan confiesa que sufrió abusos sexuales por parte de un familiar

Gente

Abusos sexuales

La cantante Gloria Estefan reveló este jueves una noticia que provocaba escalofríos en todos sus fans y es que según confesó, sufrió abusos sexuales por parte de un familiar cuando tenía 9 años alguien que tenía una escuela de música y en quien su madre confiaba. Un episodio que solo algunos miembros de su familia conocían.

La dura confesión de la artista se enmarca en la charla que mantuvo con su sobrina Lili Estefan y su hija Emily Estefan durante un episodio de “Red Table Talk: The Estefans”, que se emite por Facebook Watch. “Él estaba en una posición poderosa, porque mi mamá me puso en su escuela de música y él inmediatamente comenzó a decirle a ella que yo era muy talentosa y que yo necesitaba que me prestaran atención especial”, relató.

“Él me aterrorizó. Y yo sabía que él estaba loco porque en ningún momento yo pensé que esto me estaba pasando a mi. Yo sabía que él estaba mal y por eso le creí cuando me dijo que le haría daño a mi madre”, añadió la cubanoestadounidense.

Recordó que su madre no sospechaba lo que ocurría, porque, entre otras cosas, “de esas cosas no se hablaba en sus tiempos”, y mientras tanto a la cantante se le caía el cabello a causa de la ansiedad, hasta que una madrugada decidió contárselo a su progenitora: “Y luego la policía vino y le dijeron a mi mamá que no presentara cargos porque el trauma de ponerme en un estrado (en la corte), iba a ser peor para mi. Y yo aun me siento horrible por eso, imaginando que podrían haber existido más víctimas”, confesó.

La ganadora de tres premios Grammy recordó que cuando la canción “Conga” se convirtió en su primer gran éxito el abusador, “que era un miembro muy respetado en la comunidad”, escribió una carta a un periódico en la que criticó su música. “Estaba tan furiosa que yo iba a explotar contra todo, pero luego pensé ‘toda la atención de mi éxito se va a tornar en atención a él’, y eso es lo que estos abusadores hacen, ellos te quitan tu propio poder”, manifestó.

La revelación se dio en el reciente episodio del espacio emitido este jueves y en el que participó Clare Crawley, del programa “The Bachelor” de la cadena estadounidense ABC, quien recientemente reveló que fue abusada sexualmente por un cura mientras estaba en primer grado de la escuela primaria. “El 93 % de niños abusados conocen y confían en quiénes les abusan, y yo lo se, porque yo fui una de ellos”, dijo Estefan al inicio de su confesión, sobre la que no había alertado a los productores del show, “quise enfrentar y tocar este tema porque hablando de ello podemos ayudar a prevenir”.