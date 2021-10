Gloria Trevi: «El pelo suelto, más que un peinado es una filosofía»

Gente

Entrevista

Como Raffaella Carrá, ella es de «hits» empoderados, de movimiento de pelo, y un buen estilismo que epate desde el nanosegundo 0. Lo suyo es contundencia, carácter y lucha. Y libertad. Porque sabe lo que es estar privada de ella y porque, reconoce, ha mordido mucho polvo. «Y nos volvimos locos» es su último temazo y relata ese momento de no retorno con tu «crush», cuando después del beso en el cuello, vas a la boca y luego ¡zas!

–¿Una diva nace o se hace?

–Una diva nace, pero yo no soy diva.

–¿Qué le dan sus fans? ¿Y usted a ellos?

–Me dan muchísimo más que fama o que «likes» o «views». Me dan su corazón, sus historias, sus vidas… para poderlas yo contar y convertirlas en música… Me dan de comer.

–Por cierto, ¿sigue usted andando de pelo suelto o ya lo recoge en moño?

–Me toca usted el moño con esa pregunta… A mí me gusta andar de pelo suelto toda la vida. De repente, cuando me lo recojo, es para mostrar el único tattoo que llevo en mi cuerpo y que está dedicado a mis fans. Y no me lo recojo porque el pelo suelto, más que un peinado, es una filosofía.

–Cuénteme su rutina capilar porque esa melena, como París, ¡bien vale una misa!

–Te puedo dar unos tips. Me cepillo mucho el pelo antes de dormir. Me gusta usar champú de romero. Y si no tengo, me hago infusiones de romero para que crezca rápido y largo. Además, tengo unos gotitas de biotina con colágeno, de mi marca, que son buenísimas.

Fotografía fechada el 14 de enero de 2016 que muestra a la cantante mexicana Gloria Trevi durante la presentación de su disco en la Ciudad de México (México). FOTO: Mario Guzmán EFE

–En México siguen siendo todos muy machos o por suerte ya no es tan necesario serlo…

–Hay mucho machismo aún en México desgraciadamente… Pero siento que está evolucionando.

–¿Es posible ser una estrella de la música y que no se le suba a la cabeza?

–Yo siento muy bonito cuando me dicen «la superestrella»… pero la primera vez que me llegó la fama, me iba tan mal en el amor que no se me podía subir a la cabeza porque no me sentía ningún ser especial. Y la segunda, había mordido tanto polvo que lo único que sentí fue gratitud.

–¿Y que casi 5 millones de personas en Instagram estén atentos a todo lo que cuelgue?

–Son un amor. Entre mis fans, hay personas de toda las generaciones pero últimamente hay una ola muy grande de gente joven. Y nos divertimos mucho porque me acompañan en mis locuras y me cuentan cosas muy coloquiales como «mañana tengo un examen, deséame suerte» y yo contesto. «Te deseo suerte, pero estúdiale, cabrón».

–¿«Y nos volvimos locos» es una triste profecía o un deseo irrefrenable?

–Es un deseo irrefrenable. La historia es cuando ves a una persona a la que le estás tirando la onda y ella también te voltea y cuando logras hacer esa conexión y consigues acercarte y empieza vuestra propia fiesta «bésame en el cuello», «bésame en la boca» y te vuelves loco.

–¿Cuál es la mayor estupidez que se ha dicho de usted y, sin embargo, no le apetece desmentir?

–Han dicho muchas. Una vez dijeron que era satánica.

USA1139. CORAL GABLES (FL, EEUU), 24/07/2021.- La cantante mexicana Glorida Trevi posa este jueves a su llegada a la ceremonia de entrega de los Premios Juventud en el Watsco Center en Coral Gables, Florida (EE.UU.). Aunque la cantante mexicana Gloria Trevi asegura que no tiene ese problema, sí que está “preocupada” por la pérdida de las habilidades de seducción entre los solteros tras el encierro de la pandemia. Por eso se dedicó a componer canciones que funcionen como “un manual de instrucciones” para encontrar el amor, así sea de a ratos o “como lo necesiten”. EFE/ Giorgio Viera FOTO: Giorgio Viera EFE

–¿Qué es lo que más le chifla y lo que más le amuerma del amor?

–Lo que más me chila son los pequeños detalles. Ese abracito, ese consuelo, ese momentito en el que despiertas y te llevan tu té… Y lo que más me choca, tener que compartir el control remoto de la tele.

–Si el mundo le echara más ovarios que huevos, otro gallo nos cantaría, ¿no?

–Si hubiera más mujeres ejerciendo el poder, porque al final somos la mano que mece la cuna, habría mucho más amor en el mundo. El mundo estaría controlado desde otra perspectiva. Con más cariño y cuidado.

–¿Qué le pide al ser amado?

–Que no crea que sé que me ama. Necesito que me lo digan. Los hombres a veces se olvidan. Necesitamos que cuando nos durmamos, te den su pecho para escucharle el corazón, que te mire arreglada y te diga «te ves guapa»… ya pueden decirte guapa un millón de personas que si no lo dice él, estás perdida.

–¿Es usted de tequila reposado o de tequila en bandera?

–El blanco. En shot. Con limón.

–¿Dónde resetea y vuelve como nueva?

–En mi nido. Con mis hijos.

–Dicen que si uno quiere dedicarse al porno, hay que empezar por el nombre artístico y que el mejor es el que se consigue uniendo el nombre de su mascota con el de su calle, ¿cuál sería el suyo?

–Lola Misión.