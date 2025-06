La verdadera razón de la guerra de divas entre María Pombo e Inés Hernand

Entre las dos suman casi cuatro millones de seguidores solo en Instagram, usuarios que estos días se dividen entre María Pombo e Inés Hernand. Las dos han protagonizado un sonado desencuentro después de que la presentadora de "La familia de la tele" desvelara en el programa de Televisión Española que la influencer la bloqueó de sus redes sociales. ¿La razón? Que le pareció graciosa una parodia que desde "Livingpostureo" hicieron sobre la familia Pombo tras el estreno de su documental.

Además, Hernand lamentó que la creadora de contenido ni siquiera le dirigió la palabra cuando se encontraron sobre un escenario, donde María tenía que recibir un premio de parte de Inés. "Era como si fuera transparente", señaló la conductora.

Unas palabras ante las que Pombo no se ha quedado callada, y ha compartido su versión de los hechos en su perfil de TikTok. "Lo que no puede ser es que la gente tenga la 'valentía' de mofarse de una persona simplemente por pensar diferente y que luego pretendan que se les de la mano en público para la foto. Lo siento, pero no va a pasar ni en unos premios con cámaras delante, ni en la calle a solas. La clase no es poner buena cara en un evento porque te pagan y luego faltar de todas las maneras posibles", sentenció Pombo.

Lejos de poner fin a la polémica, Hernand ha aprovechado que no estaba bloqueada en la cuenta de TikTok de María para responderle y explicarle que, bajo su punto de vista, jamás ha faltado el respeto a su familia, sino simplemente recalcar que no todas son así de normativas y que existen infinitos tipos.

Inés Hernand en 'Superlativas' Superlativas / Youtube

"Buenos días, María. Por matizar: a lo que llamas 'valentía' es a reírme de una parodia, al igual que nos hemos reído con 'La hora Chanante'. Ciertamente, y aunque no me identifique con tu forma de pensar o vivir (ni tú con la mía), jamás he faltado de todas las maneras posibles. Dicho lo cual, me paguen o no, seguiré ofreciéndote una mirada o una sonrisa porque la vida es muy larga, aunque para ti siga siendo transparente", comienza aclarando la presentadora en su programa, que además recomienda a Pombo, como creyente que es, la lectura de un pasaje religioso: "Aprovecho para recomendarte una lectura, la parábola del siervo impío, donde San Mateo ilustra el peligro de no perdonar. Feliz día".

Dos sensibilidades muy diferentes y formas distintas de entender una broma que han terminado confrontado a dos de las personas más destacadas del panorama digital.