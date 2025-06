Los secretos de Estado de Bárbara Rey: "Mario Conde fue otra víctima"

Bárbara Rey ha presentado este jueves sus memorias, "Yo, Bárbara", en un acto que desbordó todas las expectativas. La sala, repleta hasta la bandera, congregó a periodistas de todo el país y de medios internacionales, atraídos por el fuerte tirón mediático del libro. Y no era para menos: entre sus más de 400 páginas, la artista desgrana sin tapujos algunos de los episodios más intensos, polémicos y reveladores de su vida. Entre ellos -y el que más atención ha generado-, su relación con el Rey Juan Carlos I.

Narrado en primera persona, sin intermediarios ni ambigüedades, el relato ofrece un recorrido íntimo por los entresijos de un romance intermitente y clandestino. Rey aporta detalles, reflexiones y vivencias que hasta ahora había mantenido en silencio, revelando el peso que dicha relación tuvo en su vida personal y pública.

Sin embargo, don Juan Carlos no es el único nombre poderoso que aparece en las memorias de la vedette. Como figura emblemática de una época crucial en la historia reciente de España, Bárbara Rey compartió escena -y confidencias- con algunas de las figuras más influyentes del panorama político y empresarial de la Transición. En el libro, desvela parte de esas vivencias sin reservas, aunque deja entrever que otros capítulos han quedado deliberadamente en el tintero.

Bárbara Rey y su "situación muy incómoda" con Adolfo Suárez

Uno de los personajes que sí aparece en sus memorias es Adolfo Suárez, el primer presidente del Gobierno en democracia. Rey estuvo comprometida con la causa de la UCD y participó en la campaña electoral -según cuenta, a instancias del propio Rey Juan Carlos- para captar votos. La cercanía con Suárez, una de las figuras más poderosas de la España del momento, era tal que la actriz tuvo acceso directo a él. Sin embargo, su recuerdo no es grato.

Adolfo Suárez EFE Agencia EFE

"Me hizo una propuesta increíble viniendo de una persona de su supuesta talla moral", afirma sin entrar en detalles. El episodio, cuenta, fue tan desagradable que "durante todo el trayecto de regreso a casa no pude dejar de llorar". Cauta, asegura que la historia completa solo la contará, si es que quieren oírla, a la familia Suárez, más por principios que por temor a represalias. “Viví una situación muy incómoda con él, y eso puede ser por muchos motivos. No voy a decir qué pasó. Si su hijo tiene interés en saber qué me pasó con su padre, que se ponga en contacto conmigo y se lo contaré, porque es algo para contar en privado. En el libro no lo cuento precisamente por su familia, y porque tiene un aeropuerto a su nombre, no por miedo”, ironizó en la presentación del libro, donde se encontraba LA RAZÓN.

"Mario Conde fue otra víctima"

Durante su cita con los medios, Bárbara Rey también se refirió a Mario Conde, aunque en términos mucho más benevolentes. Como si supiera algo que el resto desconoce, como buena custodia de secretos de Estado, a la vedette no le tiembla la voz a la hora de asegurar que el abogado fue, como ella, "otra víctima del sistema".

Fotografía de archivo de Mario Conde, que ha sido detenido por la Guardia Civil, acusado de blanqueo de capitales larazon

Hacía alusión así a la etapa carcelaria del abogado, una sombra sobre su trayectoria que, en opinión de Rey, podría haberse evitado si ciertos aliados con poder hubieran dado un paso al frente. "Hay personas con las que él se ha portado muy bien y que no estuvieron a la altura. Todos comenten errores, y él puede ser que los cometiera, pero los amigos tienen que estar en las buenas y en las malas". Una frase cargada de intención y que parece tener un claro receptor. A buen entendedor, pocas palabras…