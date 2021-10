Halsey, tras dar a luz: “Mi cuerpo era el de un extraño”

Gente

Vientre redondeado, bragas de sujección postparto, estrías... La cantante Halsey ha decidido utilizar su perfil de Instagram para mostrar a sus 27 millones de seguidores la realidad del postparto. La artista dio a luz el pasado 14 de julio y estos días ha decidido exponer estas imágenes porque “no importa lo que haga, la gente seguirá hablando de mi cuerpo”.

Tras su actuación en “Saturday Night Live”, un programa que se emite en Estados Unidos y que está presentado por Kim Kardashian, el pasado 9 de octubre, la cantante apareció vestida con un mono negro muy ajustado al cuerpo por el que recibió múltiples elogios. “Mucha gente quería decirme lo hermosa que pensaban que era. Me dio una sensación extraña. Durante mucho tiempo sentí que mi cuerpo era el de un extraño”, escribe junto a las fotos.

Al recordar que su atuendo fue hecho a medida y que la iluminación había sido cuidadosamente estudiada, Halsey pretende desmitificar la imagen de la joven madre que ha recuperado su figura previa al embarazo. Entre las imágenes publicadas, también deja al descubierto su vientre, que aún se encuentra hinchado a los pocos días de dar a luz. “Mucha gente no sabe que se puede parecer embarazada durante un período de tiempo después del parto. Mi cuerpo todavía está sufriendo cambios hoy“, dijo quien ya había compartido una foto de sus estrías en agosto, pocas semanas después del nacimiento de su hijo Ender Ridley.

Al negarse a “alimentar las ilusiones” sobre el postparto, Halsey parece querer exonerar a quienes no insisten en encontrar lo que ella llama el “cuerpo pre-bebé”. “Estos cambios son permanentes y ni siquiera me gustaría volver a mi cuerpo anterior. No tengo ningún interés en hacer ejercicio en este momento. Estoy demasiado cansada y demasiado ocupada jugando con mi querido hijo. No soy sobrehumana, y todo esto es realmente difícil“, afirma.