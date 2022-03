¿Qué le ocurre a Fedez, el marido de la influencer Chiara Ferragni?

Hace tan solo unos días, Federico Lucia -más conocido como Fedez- anunció a través de un vídeo en sus redes sociales, visiblemente afectado, que le habían detectado un “problema de salud”. Sin desvelar de qué se trata, aseguró que había sido “algo pillado a tiempo, pero que conlleva un camino importante”. Y es que al parecer, el rapero necesita un tiempo para asimilar por el duro momento que está pasando.

“Cuando he descubierto esto, me he puesto a leer la historia de otras personas que han pasado por lo mismo y me ha reconfortado. En el futuro contaré esta nueva aventura, aunque solo sea para ayudar a otras personas”, de esta manera confesaba que cuando se encuentre con fuerzas hablará sobre su problema de salud.

Desde entonces la cuenta de Instagram del marido de la influencer Chiara Ferragni se ha mantenido inactiva, Tan solo un post para felicitar a su hijo Leone por su cuarto cumpleaños, hasta este lunes. El italiano publicó una storie con un texto para todos sus seguidores: “Mañana será un día importante para mí, quería agradecer a todas las personas que me escribieron estos días mandando tanta positividad. Gracias a mi esposa que siempre está a mi lado, día y noche, gracias a mi familia y amigos, que han hecho todo lo posible para mantener mi ánimo. Gracias a nuestras dos estrellas que logran crear magia sin darnos cuenta: darme la fuerza para afrontar todo esto”.

En 2019 fue diagnosticado de desmielinización

Tras este misterioso mensaje, ni Fedez ni tampoco Chiara se han pronunciado en sus redes sociales durante todo este martes. Pero, ¿qué le pasa al rapero italiano?

Por el momento tendremos que esperar a que el propio protagonista hable sobre su problema de salud. Ya en 2019, Fedez confesó en el programa de YouTube ‘La Confessione’ que padecía desmielinización, un proceso patológico en el cual se daña la capa de mielina de las fibras nerviosas. “Durante una resonancia magnética encontraron algo que se llama desmielinización en mi cabeza, que es una pequeña cicatriz blanca. Es un síndrome verificado radiológicamente. Esto es lo que ocurre cuando se tiene esclerosis múltiple”.

“Si me pasa esto y según donde se produzcan estas cicatrices, se puede llegar a perder la capacidad del habla, el uso de las piernas...”, explicaba por aquel entonces el rapero.

¿Estará la desmielinización relacionada con su nuevo “problema de salud”?