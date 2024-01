Bill Gates, caviar y McDonald's: lo que sabemos sobre la extravagante fiesta de 60 cumpleaños de Jeff Bezos

La temática era futurista, Beyoncé, Jay-Z y Bill Gates estaban presentes, y en el menú había caviar, champán y McDonald's. Este sábado 20 de enero, la élite de Hollywood, las estrellas más influyentes de los reality shows y un gran genio de la informática, Jeff Bezos, se reunieron para celebrar una fiesta por el 60 cumpleaños del empresario. Un evento muy distinguido que organizó junto a su prometida Lauren Sánchez en su villa de Beverly Hills. Aquí está todo lo que se sabe sobre la que fue una de las velada más importantes del año.

Una decoración centrada en el espacio.

La edad está en la cabeza. Para celebrar como es debido su 60 cumpleaños, el tercer hombre más rico del planeta optó por una velada temática: “celestial y espacial” para ser exactos. Así, dejando clara su pasión por el espacio (creó la empresa Blue Origin en 2000), Jeff Bezos transformó su villa de Beverly Hills en una residencia celestial, inspirándose en el “Space Age Design”. Este es un movimiento de diseño futurista de los años 60, influenciado por la fascinación general de la época por la conquista del espacio.

Además de este guiño a las aspiraciones profesionales del multimillonario, una fuente del medio estadounidense “The US Sun” reveló que la primera oficina ocupada por Jeff Bezos en los años 90, en el nacimiento de Amazon, formaba parte del decorado. Una pieza simbólica que resalta el camino recorrido por el empresario tecnológico. Además del caviar y el champán que corrían a raudales, en el menú de la velada también estuvo McDonald's, una franquicia donde el joven Jeff dio sus primeros pasos en el mundo profesional.

La élite de Hollywood

Kendall Jenner, Hailey Bieber, Orlando Bloom, Katy Perry, Beyoncé, Jay Z, Kim Kardashian, Bill Gates... En cuanto a la lista de invitados, la élite de Hollywood se mezcló con los de Silicon Valley durante la velada. Los asistentes al evento fueron muy numerosos y llevaron consigo curiosas prendas en honor a la temática de la fiesta. Sin embargo, no ha trascendido ninguna fotografía de esta selecta lista de asistentes al evento: “A pesar del número de invitados, todo permaneció en secreto y los invitados se vieron obligados a guardar sus teléfonos en los bolsillos, ya que las fotografías estaban prohibidas durante el evento”, confiesa una fuente de “The US Sun”.

Aunque no se difundieron imágenes de la velada, algunas celebridades, como Katy Perry, compartieron aún así su look en “Instagram”. Luciendo antenas alienígenas y un vestido transparente sin tirantes, su conjunto cosechó elogios de algunas estrellas que también estuvieron presentes en el evento: “Te veías absolutamente hermosa, anoche fue divertido”, comenta Kris Jenner con emoticonos de alienígenas. “¡Estaba obsesionada con el look de anoche!”, añade su hija, Kim Kardashian. Todo lo que queda es estar pendiente de “Instagram” y esperar que alguien más comparta algunos de los momentos de esta fiesta espacial.