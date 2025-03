Crece el misterio por la muerte de Gene Hackman: se descarta la versión de la fuga de gas

La muerte de Gene Hackman y su esposa, la pianista Betsy Arakawa, sigue generando titulares por todo el mundo. Todos están consternados por su pérdida, especialmente por no encontrarse una explicación certera sobre los motivos por los que el matrimonio murió junto a su perro en su domicilio. Las autoridades han dejado claro desde el principio que no había indicios que les hiciesen pensar que fuesen víctimas de un crimen, pero la investigación ha continuado su curso. Las últimas pesquisas y registros han dado un giro a lo que se creía en un primer momento, al sentenciarse que “las muertes son de naturaleza lo suficientemente sospechosas”. Con ello, se ha descartado ya que su fallecimiento fuese a consecuencia de una fuga de gas, primera hipótesis que manejaba la policía.

Actor Gene Hackman and Betsy Arakawa in Santa Fe. Gtres

Después de poner patas arriba la casa de Santa Fe, nuevo México, del actor y la pianista, desde ‘Variety’ se sentencia que no ha sido una fuga de gas lo que les arrebató la vida. La exhaustiva investigación lo descarta, aunque sí había evidencias de que algo no funcionaba bien con el sistema: “La compañía de gas de nuevo México confirmó que no se encontraron indicios significativos que vinculen el incidente con una fuga de gas”, reza el informe. Ahora bien, sí se han localizado pequeñas fugas en uno de los quemadores de la cocina, como apuntan desde la Oficina del Sheriff de la ciudad en la que vivían: “Los trabajadores encontraron una fuga de gas minúscula en uno de los quemadores de la estufa, con un registro de 0,33% de gas en el aire, una cantidad insuficiente para ser fatal”. Es por eso que sus muertes siguen siendo un misterio y esta creencia inicial ha sido descartada ya por las autoridades que llevan el caso.

Pero desde la compañía de gas que ha realizado el análisis de las instalaciones se ha percatado de otras “infracciones”. Una de ellas con un calentador de agua y otras en tres encendedores de gas en chimeneas. Pero esto tampoco explicaría sus muertes por inhalación de gas o presencia de monóxido de carbono por encima de lo letal. Es por eso que la muerte de Gene Hackman y Betsy Arakawa, que se produjo el pasado 27 de febrero, continúa siendo todo un misterio sin resolver, a pesar de los esfuerzos de las autoridades. Y es que llama mucho la atención de todos el hecho de que uno de sus tres perros perdiese la vida a la vez que ellos en su domicilio de Nuevo México. También el detalle de que la puerta de su domicilio se encontraba abierta y que junto al cuerpo sin vida de la esposa se hallaron pastillas tiradas por el suelo. El actor estaba en una de las habitaciones, vestido y sin evidencias de haber sufrido una muerte violenta.