El emotivo homenaje de Sigourney Weaver a la actriz española que doble su voz al castellano en sus películas

La sencillez de Sigourney Weaver sorprendió a todo el mundo durante la entrega este sábado de los Premios Goya. La actriz norteamericana lleva años viniendo a España, sobre todo a Madrid, para rodar algunas de sus películas, y no se cansa de decir que es una enamorada de la idiosincrasia y la gastronomía españolas.

Pues bien, anoche, al recoger el Goya de Honor a internacional por sus personajes femeninos “independientes, complejos y fuertes”, tuvo un emotivo recuerdo a María Luisa Solá, la actriz de nuestro país que “me ha prestado su voz al doblarme al castellano durante los últimos treinta años. María, espero que me estés viendo esta noche porque te doy las gracias desde lo más profundo de mi corazón. Mi amigo Bill Murray siempre me dice que mi interpretación es mucho mejor cuando me doblan al español”.

Sigourney Weaver recoge emocionada y hablando español el Goya Internacional Chema Moya Agencia EFE

Al recoger el galardón manifestó que “estoy orgullosa de ser actriz y es un profundo honor encontrarme aquí ante todos vosotros. Me siento llena de gratitud…”. El principio de su discurso lo hizo en nuestro idioma, para continuar en inglés, ante los aplausos de todos los asistentes a la gala.