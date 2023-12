Lupita Nyong’o y Joshua Jackson, pareja sorpresa dos meses después de sus respectivas rupturas

Ante tantas noticias de rupturas y separaciones, el amor parece que vuelve a triunfar en Hollywood. Al menos no se pierde la esperanza en la meca del cine, después de que se haya confirmado el romance de Lupita Nyong’o y Joshua Jackson, que se han convertido de la noche a la mañana en la nueva pareja sorpresa y en protagonistas de miles de titulares en la prensa internacional. Pocos tenían constancia de sus citas secretas, hasta que unas imágenes despertaron los primeros rumores. En las fotografías de la polémica se mostraba a la actriz de ’12 años de esclavitud’ y el actor de ‘Dawson Crece’ muy acaramelados durante un romántico paseo por el Parque Nacional Joshua Tree del condado de San Bernardino, en California.

Las instantáneas no dejaban lugar a dudas, entre ellos ha surgido el amor, pues no tenían reparos en andar cogidos de la mano, compartiendo confidencias y miradas cargadas de complicidad. Ahora, después del revuelo que las fotografías han despertado en la prensa y en las redes sociales, la pareja no ha tenido más remedio que confirmar que entre ellos ha surgido la chispa de la pasión y han decidido probar suerte con un noviazgo que está viviendo sus primeros pasos.

Un romance que ha surgido tan solo dos meses después de que la modelo jamaicana Jodie Turner-Smith solicitase formalmente el divorcio a Joshua Jackson tras cuatro años de matrimonio y una hija de tres años en común. Se alegaron “diferencias irreconciliables” como principal motivo a su fracaso amoroso, además de que “se encuentran en momentos de la vida diferentes”. También después de que la actriz Lupita Nyong’o pusiese punto y final a su noviazgo de Selema Masekela el pasado mes de octubre. Dos rupturas coincidentes en el tiempo y de las que se han recuperado en tiempo record, lo que indudablemente ha despertado las especulaciones sobre una posible traición a sus respectivas parejas que ha dado como fruto la pareja sorpresa de la que todos hablan ahora en Hollywood.

No es la primera vez que se les ha visto compartiendo ocio juntos, pues se sabía de su amistad, aunque no tanto de su romance. Hace un mes y medio ya fueron fotografiados juntos en el concierto de Janelle Monáe en el Youtube Theatre en Inglewood, California. Pero se tiene constancia de su buena sintonía desde 2018, aunque antes nada hacía pensar que entre ellos pudiese surgir el amor. Tampoco la forma en la que este se ha materializado, con supuesta deslealtad, aunque hace dos meses atrás era la oscarizada actriz la que anunciaba el fin de su relación con Selema Masekela por un supuesto engaño: “En este momento es necesario que comparta una verdad personal y me desvincule públicamente de alguien en quien ya no puedo confiar. Me encuentro en una temporada de angustia debido a un amor repentino y devastadoramente extinguido por el engaño. Me siento tentada a correr hacia las sombras y esconderme, solo para regresar a la luz cuando haya recuperado las fuerzas suficientes para decir: ‘Como sea, mi vida es mejor así’”.