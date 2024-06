Michel Obama, rota tras morir su madre: “Estamos desconsolados”

Los Obama están ahora mismo haciendo piña, tratando de encontrar consuelo ante la dura pérdida que ha supuesto la muerte deMarian Robinson, madre de Michelle Obama, a los 86 años de edad. La progenitora de la que fuese primera dama de los Estados Unidos ha muerto “pacíficamente”, como así han querido subrayar sus seres queridos a través de las redes sociales. Lo hacen informando de que la trágica perdida tuvo lugar este mismo viernes 31 de mayo y de cómo su ausencia les mantiene en un limbo, sin saber a ciencia cierta cómo tomarse tan dura partida: “Murió en paz esta mañana y, ahora mismo, ninguno de nosotros sabe muy bien cómo exactamente podremos seguir adelante sin ella”, detallaba la esposa de Barack Obama.

Para su escrito ha elegido una imagen en la que cede todo el protagonismo a su madre, acompañado de un largo escrito a modo de anuncio e improvisado homenaje. No solo en primera persona, sino también cediendo parte del protagonismo a su familia, que firma en conjunto el comunicado, como es el caso de su esposo, su hermano Craig o su cuñada Kelly, además de los hijos de ambos matrimonios. Haciendo piña en el duelo, Michelle Obama ha querido destacar el ejemplo a seguir que ha supuesto para ella y el resto del clan Marian Robinson. Y para aquellos que no han tenido el placer de conocerla de cerca o saber de sus bondades, no han dudado en describirla para acercarla al mundo ahora que los ha dejado.

“Mi mamá fue mi roca, siempre estaba ahí para lo que necesitara. Ella era el mismo respaldo constante para toda nuestra familia y estamos desconsolados por compartir que ella falleció hoy”, comienza a narrar la exprimera dama estadounidense. Y es que su madre ha sido un pilar fundamental a lo largo de su vida, también durante su estancia en la Casa Blanca, donde se mudó para estar al lado de sus nietas, Malia y Sasha: “Menos agobiada por las responsabilidades de la maternidad, se entregó un poco más a la diversión y juegos mientras mantenía a raya a cualquier peligro de malcriar a sus nietos. Y aunque hacía cumplir las reglas domésticas que habíamos establecido a la hora de dormir, mirar televisión o comer dulces, dejó en claro que estaba del lado de sus nietos”, recuerda con cariño esa etapa dorada.

Marian Robinson junto a Barack Obama y sus nietas Gtres

Un emotivo escrito en el que el expresidente Barack Obama también ha querido expresar su dolor por la muerte de su suegra, a la que tenía un especial cariño: “Hubo y habrá solo una Marian Robinson. En nuestra tristeza, nos sentimos reconfortados por el extraordinario regalo de su vida. Y pasaremos el resto de nuestras vidas tratando de vivirlas a través de su ejemplo”. Además, como píldora para que el público la pueda conocer un poco mejor en la intimidad, desliza cómo nunca quiso hacer uso de su privilegiada condición y tan solo tuvo pretensiones personales en conocer al Papa: “En esos ocho años –los dos mandatos de Obama-, se hizo amiga de los acomodadores y mayordomos, de la gente que hacía de la Casa Blanca un hogar”.

Como broche final, la familia ha querido compartir algunas de las sabias enseñanzas de la madre de Michelle Obama. Esas frases cargadas de experiencia que regalaba a sus seres queridos para ayudarles a afrontar las dificultades de la vida con la mejor actitud. Así, se encuentran píldoras encadenadas como: “No te preocupes por las cosas pequeñas. Sepa lo que es verdaderamente precioso. Como padre, no estás criando bebés, estás criando gente pequeña. No te preocupes por si le gustas o no a alguien. Ven a casa. Aquí siempre nos agradarás”. Ahora los Obama seguirán su ejemplo, pero con dolor al no tenerla cerca.