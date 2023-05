Muere Tina Turner: de las palizas de su marido al suicidio de su hijo

El mundo entero ha quedado conmocionado tras la muerte de Tina Turner, la cual ha tenido lugar este mismo miércoles en su vivienda de Küsnacht, cerca de Zúrich (Suiza), tras una larga lucha contra una enfermedad. Así lo ha informado un portavoz familiar a través de un comunicado.

La cantante Tina Turner muere en Suiza a los 83 años Stg EFE

A sus 83 años, la pérdida de la compositora, bailarina, actriz y coreógrafa de origen estadounidense ha dejado completamente devastado al mundo de la cultura y de la música tras más de medio siglo de trayectoria profesional.

Pero la vida de Tina es un claro ejemplo de más sombras que luces, sobre todo en el terreno personal. Y es que ella fue un claro ejemplo de resiliencia y resistencia ante los duros golpes que le ha dado la vida. Ejemplo de ello fueron las palizas y los malos tratos por parte del que fuese su marido, Ike Turner, fallecido en el año 2007.

En su autobiografía, publicada en 1986, Tina desveló los detalles de los abusos que sufrió por parte de Ike, algo que este último confesó años más tarde, y de una forma extraña, a través de sus memorias: "Por supuesto, cacheteé a Tina... Tuvimos peleas y hubo veces que la mandé al suelo de un puñetazo sin pensarlo. Pero nunca le di una paliza".

Ike Turner y Tina Turner Instagram

Lo cierto es que Ike Turner abusó físicamente de la artista durante todo el tiempo que estuvieron juntos, llegando a hacer uso de bastones para andar o incluso de tazas de café hirviendo. Fue la propia Tina la encargada de desvelar cómo se sintió el día en el que se casaron: “Estuve triste todo el rato, a punto de llorar, pero no había escapatoria. No podíamos irnos hasta que Ike estuviera listo, y se lo estaba pasando muy bien... Simplemente lo volvería loco, y eso podría llevar a una paliza y definitivamente no quería un ojo morado en el día de mi boda”.

Cuando pudo hacerle frente superó esa dolorosa y amarga situación, la artista hizo balance de lo que realmente estaba pasando: ”Me convencí a mí misma de que era feliz, y fui feliz por un breve tiempo, porque la idea de que estaba casada en realidad tenía un significado para mí. Para Ike, era solo otra transacción”.

Otro de los acontecimientos que marcó la vida de la ya fallecida fue el suicidio de uno de sus hijos, Craig Raymond Turner, quien apareció muerto en su casa de Los Ángeles en 2018 a los 59 años.