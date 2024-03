Olivia Munn se arma de valor y confiesa su doble cáncer de mama y su dura batalla

Olivia Munn se ha armado de valor y ha confesado algo que llevaba guardando a modo de secreto un tiempo. La que fuese pareja de Álex González ha querido poner en conocimiento del mundo que está li

brando una batalla contra el cáncer de mama. A pesar de que este fin de semana se dejaba ver en público en la alfombra roja de los Premios Oscar junto a su marido, el cómico John Mulaney, no ha sido hasta este miércoles cuando ha dejado a todos con la boca abierta con su revelación. No lo hizo durante la fiesta grande del cine, sino en sus redes sociales ante el estupor de sus fieles seguidores. Y es que se desconocía que había sido diagnosticada de cáncer de mama en sus dos senos, algo que ahora trata con total normalidad.

Madre de un niño de casi dos años, Olivia Munn quiso salir de dudas sobre su predisposición a padecer cáncer. Este paso lo llevó a cabo junto a su hermana Sara y ambas salieron felices de obtener un negativo como resultado. Sin embargo, poco después se llevó el susto cuando el diagnóstico tras una mamografía le hizo salir de su zona de confort: “Di negativo para todos. Mi hermana Sara también acaba de dar negativo. Nos llamamos entre nosotros y chocamos los cinco por teléfono. Ese mismo invierno también me hice una mamografía normal”. Pero después llegó el diagnóstico que le ha hecho tener que plantar batalla contra la enfermedad que más miedo le provocaba.

“En los últimos diez meses, he tenido cuatro cirugías, he pasado tantos días en cama que ni siquiera puedo contarlos y he aprendido más sobre el cáncer, el tratamiento del cáncer y las hormonas de lo que jamás hubiera imaginado. Sorprendentemente, solo he llorado dos veces. Supongo que no sentí que hubiera tiempo para llorar”, se sinceraba en el escrito que ha publicado en su cuenta personal de Instagram en la que daba a conocer su lucha, hasta ahora, silenciosa. Un post que ha generado una gran repercusión entre sus fans, especialmente al conocer sus pesadas estrategias para mostrar su mejor cara ante el público para mantener su enfermedad oculta, siendo un problema añadido en muchas ocasiones.

“He tenido que dejar que la gente me vea cuando tengo energía. Cuando puedo vestirme y salir de casa, cuando puedo llevar a mi bebé al parque. He mantenido en privado el diagnóstico, la preocupación, la recuperación, los analgésicos y las batas de papel”, se confiesa Olivia Munn sobre la difícil tarea que ha llevado en secreto ante el mundo. ¿Por qué optó por no decir nada? Quizá por mera economía mental, para ahorrarse la repercusión y el interés del público cuando tenía las fuerzas justas para salir adelante: “Necesitaba recuperar el aliento y superar algunas de las partes más difíciles antes de compartir”.

Y es que Olivia Munn se enfrentaba a un cáncer de mama muy agresivo. Por fortuna, como se recomienda hasta la saciedad para evitar complicaciones, la prevención y los exámenes rutinarios le han permitido cogerlo a tiempo: “La doctora Aliabadi analizó factores como mi edad, mis antecedentes familiares de cáncer de mama y el hecho de que tuviese a mi primer hijo después de los 30. Descubrió que mi riesgo de padecer cáncer era del 37%. Debido a ese porcentaje, me enviaron a hacerme una resonancia magnética, lo que condujo a una ecografía, que luego condujo a una biopsia. La biopsia mostró que tenía cáncer luminal B en ambos senos. Luminal B es un cáncer agresivo y de rápido movimiento”, destaca la actriz, que fue pareja de Álex González tras coincidir en una de las películas de la factoría ‘X-Men’.

Así, rápidamente se puso en tratamiento para minimizar el avance del cáncer de mama y poder recuperar la salud: “30 días después de esa biopsia me hicieron una doble mastectomía. Pasé de sentirme completamente bien un día a despertarme en una cama del hospital después de una cirugía de 10 horas al día siguiente”. Olivia Munn ahora está en paz, ha recuperado el control y se siente segura como para compartir su lucha: “Lo atrapamos con tiempo suficiente para que tuviera opciones. Quiero lo mismo para cualquier mujer que tenga que enfrentar esto algún día. Pídele a su médico que calcule su puntuación de evaluación de riesgo de cáncer de mama”, recomienda la actriz, que no quiere despedirse en su escrito viral sin dar las gracias a los que le han apoyado en todo este proceso: “Estoy muy agradecida con mis amigos y familiares por amarme a través de esto. Estoy muy agradecida con John por las noches que pasó investigando qué significaba cada operación y medicamento y qué efectos secundarios y recuperación podía esperar. Por estar ahí antes de entrar en cada cirugía y estar ahí cuando me despertaba, siempre colocando fotos enmarcadas de nuestro pequeño Malcom para que fuera lo primero que viera al abrir los ojos”.