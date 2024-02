Primeras palabras de Chiara Ferragni tras romper con Fedez

Tras ocho años de relación y dos hijos en común, os pequeños Leo y Vittoria, Chiara Ferragni y Fedez han puesto punto y final a su matrimonio. Los rumores de crisis venían creciendo desde que el pasado mes de diciembre el rapero desapareciese de las redes sociales de la influencer italiana. Sus fans, acostumbrados a que comparta idílicas escenas familiares, donde su marido y sus retoños son protagonistas, comenzaron a sospechar que algo no andaba bien. El cantante ya no aparecía en las fotos y surgieron especulaciones sobre su estabilidad. Pero ha sido la revista ‘Vanity Fair Italia’ la que ha desvelado que han decidido separarse y que él abandonó el hogar conyugal el pasado domingo. Ahora, ella ha roto su silencio.

Chiara Ferragni y Fedez larazon Instagram

Chiara Ferragni ha decidido este mismo sábado responder a las difíciles preguntas sobre su inesperada ruptura con Fedez. Veinticuatro horas después de conocerse la noticia, la empresaria ha descolgado el teléfono a ‘Il Corriere della Sera’. Lo hace para dejar clara su postura a la hora de tratar su separación ante el público: “Es mi marido y, en mi opinión, en ciertas situaciones de caos extremo, las cosas es mejor mantenerlas dentro de la pareja”. Estas son las primeras palabras de la influencer desde que saltase la bomba de que su matrimonio estaba atravesando una tormenta.

Pero Chiara Ferragni se ha mantenido firme en su deseo de no hablar sobre los motivos que han llevado a su matrimonio al fracaso. Aunque siempre habla abiertamente sobre su día a día con su marido y sus hijos, parece que aquí ha levantado un búnker: “Todo el mundo quiere opinar, pero para mí más que dar explicaciones, es más importante hacer lo que creo que es correcto: mantener los problemas dentro de los muros familiares”.

Chiara Ferragni y Fedez Instagram

Al menos, Chiara Ferragni no niega que hay “problemas” en su relación con Fedez. Eso sí, por ahora no quiere entrar en demasiados detalles sobre lo que ha dinamitado la felicidad que aparentaba en sus perfiles públicos: “A veces me cuesta mostrar mi vulnerabilidad. Lucho porque si dijera lo frágil que me siento, me vería aún más débil y vulnerable a los ataques”. Algo parecido a Fedez, que también ha aparecido ante los medios en la Semana de la Moda de Milán con la misma poca gana de contar lo que ha sucedido: “¿Tiene sentido que yo venga a contaros los problemas de mi vida con dos hijos? Yo no juego con su vida: ellos son mi prioridad. Acepto que la gente hable, porque soy un personaje público, pero no puedo responder”, se blindaba el rapero, igual que hace la influencer. Por ahora.