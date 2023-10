Rosalía se abre en canal ante Penélope Cruz: “Me haría mucha ilusión ser madre”

Rosalía es la protagonista de la portada del nuevo número de “Vogue” España, y al impresionante reportaje de imágenes firmado por Katie Burnett que se incluye entre las páginas del magacín se le suma una íntima y emotiva entrevista con una conductora muy especial: Penélope Cruz.

Tal y como ellas mismas relatan en su encuentro, se conocieron durante el rodaje de “Dolor y gloria”, la película de Pedro Almodóvar en la que Rosalía participó, y a partir de ese momento se formó un estrecho vínculo entre ellas. “La verdad es que desde que nos presentaron sentí una conexión muy fuerte contigo y mucho respeto y admiración, porque también empezaste muy pronto y habrás vivido cosas muy intensas desde muy joven”, le dice la oscarizada actriz a la cantante de “Malamente”.

A lo largo de su conversación, en la que se abordan temas como la fama, el feminismo o el talento, Penélope Cruz reflexiona sobre cómo la maternidad no solo cambió su vida, sino que también afectó a su forma de entender su carrera cinematográfica: “Antes de ser madre yo llevaba un ritmo muy loco y me pasó factura. Y ya tampoco tengo ese tipo de ambición. También es verdad que ahora puedo escoger mis proyectos para no tener que separarme de los niños. Desde que nacieron. Eso es lo más importante para mí. En realidad todo cambia después de ser madre. Coloca todo el puzle y ya nunca más te ves a ti mismo como el primero de la fila. Y eso es una bendición”.

La artista reconoce que ser madre reorganizó sus prioridades en la vida de forma drástica y su propio ego pasó a ocupar un puesto muy secundario, una experiencia que a Rosalía le gustaría experimentar en el futuro. “Mejorar la vida de la gente que tienes a tu alrededor y cuidar a los que quieres, en vez de centrarse en uno mismo, es muy bonito. Me haría mucha ilusión ser madre algún día”, apunta la cantante.

La conversación entre dos de las artistas españolas más universales se convierte en un cruce de alabanzas y un derroche de complicidad que traspasa el papel e inunda al lector, que puede percibir la fascinación que, a su vez dos mujeres fascinantes, sienten una por la otra.