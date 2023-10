Björk y Rosalía: La colaboración del año con un propósito benéfico

La canción, programada para su lanzamiento este mes de octubre, no solo busca conquistar los oídos de los amantes de la música, sino que tiene un noble propósito benéfico que está generando un impacto significativo en Islandia, la tierra natal de Björk. Con esta canción, la artista pretende recaudar fondos destinados exclusivamente a ayudar a los activistas del fiordo Seyðisfjörður, quienes durante una década han estado luchando contra las piscifactorías de salmón en la zona.

El mensaje detrás de esta colaboración es crucial: las piscifactorías de salmón en Islandia están teniendo un impacto devastador en el salmón salvaje. Las condiciones en las que se crían estos salmones de granja son lamentables y han afectado negativamente a su salud. Lo que es aún más alarmante es que muchos de estos salmones de granja escapan y se mezclan con los salmones salvajes del norte, alterando su ADN de manera perjudicial y amenazando su supervivencia.

Björk, a través de esta canción y su alcance global, busca crear conciencia sobre esta situación crítica y recaudar fondos para cubrir los costos legales de los activistas que luchan por la protección del salmón salvaje. Además, la colaboración con Rosalía tiene como objetivo impulsar la reducción de las piscifactorías en Islandia y promover regulaciones que protejan a estas especies en peligro.

La unión de estas dos artistas puede sorprender a algunos debido a la aparente diferencia en sus estilos musicales. Sin embargo, Björk mencionó a Rosalía como una de sus cantantes favoritas el año pasado, y Rosalía expresó su agradecimiento a Björk y otras pioneras de la música experimental en 2018. Esto, junto con su compromiso compartido con causas sociales, hizo que su colaboración fuera una cuestión de tiempo.

El estribillo de la canción, que dice "Is that the right thing to do? I just don't know" (¿Es eso lo correcto? No lo sé), es un llamado a la reflexión sobre nuestras acciones y su impacto en el mundo natural. Además, se acompaña de una imagen impactante de un salmón en condiciones precarias, destinada a concienciar al mundo sobre la urgencia de la situación.