Salma Hayek fue obligada a casarse con el magnate François-Henry Pinault

Hoy forman un matrimonio inquebrantable, pero la idea de casarse no entraba en los planes de Salma Hayek. La intrahistoria de aquel enlace con François-Henry Pinault nos conduce a una conjura familiar. Fueron las familias de ambos las que engañaron a la actriz llevándola una mañana a un juzgado, y ella no tenía ni idea de que todo estaba preparado para convertirse en la esposa de su entonces pareja y padre de su hija.

Salma manifiesta que "mi padre, mi hermano, la madre de François se conjuraron para tenderme una "trampa". Todos estaban compinchados para que la ceremonia fuera un hecho.

No es que ella no quisiera a Pinault, al contrario, pero, según confiesa, "yo no era partidaria de una boda. Sentía una fobia hacia el matrimonio, no quería casarme. Pero no me quedó más remedio que hacerlo ante la insistencia de nuestras familias. Hoy no me arrepiento de aquello, aunque mi amor hacia mi marido no necesitaba firmar unos documentos que legalizaran nuestra convivencia".

El impulso que no pidió

Curiosamente, François le había propuesto en varias ocasiones que contrajeran matrimonio, ella contestaba que sí, pero siempre se echaba atrás en el último momento. Y todos estaban hartos de sus "huidas". Pero nadie la convencía para que cambiase de opinión. Por eso, la treta era inevitable, y menos mal que la mexicana se lo tomó con buen talante al verse dentro del juzgado y sin poder dar marcha atrás.

François-Henri Arnault y Salma Hayek, en el Festival de Cannes larazon

Llevan casados desde el 2009 y están considerados como la pareja más estable del universo artístico financiero.

Aunque Hayek, económicamente, es autosuficiente, cabe recordar que la fortuna de la familia de su marido se estima en unos cuarenta mil millones de dólares, con participación en empresas tan punteras como Gucci, Yves Saint Laurent, Balenciaga, Stella McCartney, Boucheron, Puma, Volcom… En definitiva, un emporio multimillonario extraordinario.