De Malú a Lidia (Abascal) Bedman y el buen partido de Pablo Casado

Hoy voy a hablaros de las consortes que se han quedado en el camino de convertirse en primeras damas, Irene Montero es una política tan importante como su marido que ha sabido darse cuenta de la importancia de mostrar algo de tu vida privada. Ya lo ha demostrado con un posado como los del Hola pero adaptado a los tiempos de las TIC, vía youtube. Lo grabó y emitió antes de las elecciones, cuando se hablaba del supuesto proyecto de ampliar la familia de otro político, Albert Rivera.

Lo de los embarazos es muy peligroso de contar, y no solo en el caso de los famosos. Como decían las abuelas, hasta pasado el tercer mes no se le cuenta ni al marido. Y es que, Dios no lo quiera, a veces las esperanzas de maternidad se frustran. Pero a mí me lo juraban y perjuraban personas de absoluta confianza, pero otras apuntan a que es imposible... Que los dolores de la pierna tras la rotura de ligamentos son muy fuertes y la medicación que se habría visto obligada a tomar para calmarlos sería incompatible con una gestación. He tenido amigas que han pospuesto la decisión de tener un hijo por miedo a que determinadas sustancias perjudiquen al feto durante el embarazo. La lesión que sufrió Malú no fue como el accidente que sufrió Michael Jackson cuando el anunció de Pepsi ni cuando se quemó el pelo, pero no fue ninguna tontería. La gente que la acusó de hipocondríaca vía Internet no tenía razón. De momento la madre de Albert Rivera, a quien abordan por la calle como si fuera ya Makoke saliendo de la pelu con la alcachofa en mano, ha desmentido que vaya a ser abuela

Esté de cuatro meses o no, lo cierto es que Malú tiene hechizado a Albert Rivera. La primera dama de la canción que no pudo ser “presidenta consorte” es su mejor consuelo tras la debacle electoral del partido naranja. El aislamiento al que se ha sometido la pareja no es cosa de él, sino de ella. Le tiene manía a los paparazzi. Y lo de encerrarse en La Finca durante tantos meses a lo Cristiano Ronaldo, fue idea suya. No creo que a Albert le haya favorecido en absoluto enclaustrarse en el Fort Nox de los multimillonarios, por mucho que se lo hayan prestado Alejandro Sanz o la familia Cereceda. Una amiga mía que se dedica a estos temas me cuenta que Malú le tiene tirria a los fotógrafos, y ellos a ella. Hace ya algún tiempo, un conocido empresario del sector textil que ha rebasado los cincuenta, se encontraba en una discoteca con una amiga que no era su mujer. A Malú no le iba ni le venía, pero se acercó al susodicho y le comió la oreja señalando con el dedo a los fotógrafos que tapaban con una camiseta el teleobjetivo. El matrimonio del empresario, que ya había vivido una gravísima crisis anteriormente, se salvó, pero, a los reporteros, Malu los hundió.

Así es ella, locuaz, capaz de hablar por los codos cuando paseaba a su perra por Majadahonda, algo caprichosa, y muy impulsiva. En el vídeo de Telecinco en el que se les podía ver rumbo a Extremadura se la ve nerviosa y decidda. Y eso que sabe probablemente, por la escasa distancia, que la están grabando. Como quiero dar un poco de envergadura a esta columnita semanal, he hablado con Nacho Piñel, afamado estilista “freelance” en conocidas publicaciones de moda. Me ha hecho esta definición del estilo de Malú: “No tiene estilo marcado propio, es súper básica vistiendo, básica en su día a día, no arriesga a nadie, no le preocupa ni las modas ni las tendencias. Directamente no viste, pero es otra cuando se sube al escenario. Ahí se transforma”

Os dejo para incrustar, es un tweet que incluye vídeo de Telecinco. Me da igual que no tenga ganas de probarse ropa, pero sí podría lavare el pelo un poco mejor.