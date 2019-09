¿Dónde está el Rey Juan Carlos?

La última imagen pública del Rey Don Juan Carlos fue saliendo de la clínica Quirón tras la intervención en la que le implantaron tres bypass. Bajó la ventanilla, comentó que se sentía como si le hubiera pasado un camión por encima, dio gracias a la prensa y explicó que seguiría la recuperación en casa. A partir de ese 31 de agosto nada se sabe del monarca emérito. Ya no tiene tareas institucionales y por lo tanto el departamento de comunicación no «comunica» nada. La prensa ya no recibe información de cómo se encuentra el que ha sido Jefe del Estado durante treinta nueve años y ahora monarca jubilado. La interpretación que se hace de ese «me voy a casa» es que la puesta a punto continua en el palacio de la Zarzuela ya que tampoco se le ha visto por el centro hospitalario. Al no haber agenda no se sabe cuáles serán sus siguientes actividades y, por lo tanto, habrá que esperar a su primera salida que bien podría ser en Sanxenxo. En la localidad gallega se va celebrar los próximos 27 y 29 de septiembre la 5ª Regata Rey Juan Carlos I. En todas las ediciones ha participado con el Bribón en la modalidad de 6M. Si no hubiera sido por la operación programada también habría ejercido como patrón que es la labor que desempeña en la embarcación cuyo armador es Pedro Campos, uno de los amigos leales del monarca. Y antes habría acudido el 7 de septiembre a Bayona para recibir el trofeo al mejor barco del año. La tripulación y Don Juan Carlos al mando tenía su agenda marítima dispuesta: salir de Sangenjo en el Bribón y llegar hasta la localidad cercana a Vigo, en la provincia de Pontevedra. Allí recibiría la copa acompañado de su tripulación. Este año revalidaron como líderes en la copa del mundo en Finlandia.

Días antes de esta entrega del trofeo el amigo y presidente del club náutico explicaba que «nunca se sabe con Su Majestad. Como decía, es un hombre de una gran fortaleza física y si le dicen que puede venir vendrá. Si me pidieran mi opinión, diría que mejor que no. Que se recupere, que ya habrá tiempo. El 27 y 28 de septiembre tenemos nuestra regata aquí. Y estamos preparando el Mundial. Espero que Don Juan Carlos pueda participar. El mar nos da vida a todos».