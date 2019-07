Dos reyes enfrentados en los "Rolls Royce" de la vela

El rey Felipe trasladará el martes 30 su residencia al palacio de Marivent, en Palma, dado que no habrá ronda de consultas y se abre un periodo de reflexión, don Felipe está hoy en Túnez, en las exequias fúnebres del presidente de la república tunecina, Béji Caíd Essebsi. No le acompaña la reina Letizia, al estar la princesa Leonor y la infanta Sofía en un campamento en Estados Unidos, no sería extraño que fuera a recogerlas. El lunes por la mañana don Felipe tendrá dos audiencias con el presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres y con el de la ciudad autónoma de Ceuta, Juan Jesús Vivas, y el martes, después de recibir a los deportistas de waterpolo que han triunfado en el campeonato del mundo de Gwangju, al presidente del Gobierno de Asturias, Adrián Barbón, y cuando doña Letizia termine de visitar unas salas de la Biblioteca Nacional, sobre la una de la tarde ya podrían poner rumbo a Palma.

Los que ya llevan unos días en el palacio de Marivent son Don Juan Carlos, Doña Sofía y la princesa Irene, que ayer pasaron el día con la familia Nadal, visitando la Academia de tenis que tiene el tenista en Manacor. Lamentablemente esta 38 edición, que promete ser la más numerosa en cuanto a flota y tripulaciones, el Rey Juan Carlos volverá a perdérsela. Si el año pasado su ausencia estuvo justificada por una lesión en la mano, este año la defensa de su título de campeón del mundo de la clase 6 metros de barcos clásicos, le obliga a desplazarse a Finlandia entre el 1 y el 9 de agosto para intentar revalidar el título. Al viaje, que coincide en fechas con la Copa de Vela del Rey Mapfre, también podría apuntarse su hija Elena, que está participando en el campeonato aunque con menos fortuna que su padre. Eso no les impedirá celebrar antes con doña Pilar su 83 cumpleaños en su chalé de Calviá, que este año lo hace especial, dado el estado de salud de la infanta. Puede que antes de partir para Finlandia, el Rey Juan Carlos se acerque por el club náutico o por la bahía de Palma para seguir alguna jornada de regatas y así saludar a Harald V de Noruega, antes de partir a defender su título. Hacía nueve años que no pisaba la isla, pero tiene desde hace una semana al «Norge», el barco real que le aloja, fondeado en el puerto. Otros años, cuando ha venido a las regatas, ha sido habitual verle regresar andando por el paseo marítimo y entrar a refrescarse un par de veces en los establecimientos del recorrido. Después de haber pasado una mala racha de salud y problemas de familia por la relación de su hija Martha Luisa con un chamán, que hace peligrar su título de princesa, el rey noruego ha decidido volver a participar en la copa. Harald siempre se lo ha pasado divinamente en Mallorca y no solo él, su hijo, el heredero Haakon, y su esposa, Mette-Marit, que estuvieron hace unas semanas de vacaciones en Formentera. Harald es un año mayor que Don Juan Carlos y uno de los contrincantes a batir por el Rey Felipe VI, ya que lo hacen en la misma clase, en los «Swan» (los cisnes) que son como los «Rolls Royce» de la vela. Harald ha sido olímpico en tres ocasiones y el Rey en Barcelona 92. Será interesante verles retarse en el mar, aunque don Felipe lo hace con el hándicap de incorporarse con dos días de retraso y no haber podido entrenar en todo un año. Como dice el Almirante Jaime Rodríguez Toubes, que navega en el «Aifos»: «Don Felipe es muy bueno, lleva toda su vida navegando y es momento de liberar tensiones». En el pantalán del Real Club Náutico de Palma ya están alineados en primera línea el «Aifos», el «Fram XVIII» del rey Harald y el «Cuor di Leone» de Leonardo Ferragamo. Felipe VI se perderá los entrenamientos y los dos primeros días de regatas. El habitual posado se retrasaría, así como la recepción oficial a las autoridades y sociedad civil en el palacio de la Almudaina, que todo apunta a que será el 7 de agosto y tres días después, el 10 de agosto, pondrían rumbo a otro destino vacacional.

Una comida en Sa punta con Rafa Nadal

Rafa Nadal no salía ayer a recibir a Don Juan Carlos y Doña Sofía a las puertas de su Academia de tenis en Manacor por estar entrenando (a finales de la próxima semana regresa a la competición). En cambio, fueron recibidos por la futura esposa del tenista, María Perelló (no le gusta que le llamen Xisca), lo que podría confirmar que este año el tenista pudiera corresponder acudiendo al Club Náutico de Palma para ver alguna de las pruebas de la copa. Sin embargo, y en cuanto pudo, Rafa se incorporó a la comida en el restaurante que tiene su familia, Sa Punta. La comitiva, en la que también se hallaba el gran amigo de Don Juan Carlos, Miguel Arias, llegó al restaurante a la una y media y hasta pasadas las cinco y media no comenzaron a salir. Allí disfrutaron de una selección de productos de la tierra.