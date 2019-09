Carlos Fitz-James Stuart es el encargado de preservar el legado de la Casa Ducal y tiene un mantra que repite: divulgar y compartir el tremendo patrimonio artístico que posee bajo el manto protector de la fundación Casa de Alba. En ella se encuentra el grueso del patrimonio artístico y para mantenerlo cuenta con una serie de bienes más «mundanos» como plazas de garaje, locales o pisos. Mientras la fundación estuvo presidida por la Duquesa Cayetana, eran patronos todos sus hijos, al morir ésta y recoger el testigo el primogénito, el patronato ha sido aligerado. Ahora la preside el duque de Alba y cuatro patronos: sus dos hijos, Carlos, duque de Huéscar y Fernando, Conde de Osorno, su hermano, Alfonso, duque de Híjar y el académico del Arco, y como secretario ejerce el abogado de la Casa, Emilio Ramírez. Que es precisamente quien nos da las claves de esta nueva etapa. «En estos cinco años el duque ha despertado un enorme legado y decide abrir sus palacios, Dueñas, Monterrey y Liria, con el deseo de que se difunda su importancia cultural, más que como fuente de ingresos, ello implica una enorme generosidad porque no deja de ser su vivienda y tener grupos de visitas desde las diez de la mañana hasta las siete trastoca la rutina familiar. Esos salones, que ahora se visitan, son parte de su casa y son zonas vividas, el comedor se utiliza y en las distintas salas se recibía gente, pero el duque no concibe una Casa de Alba con seis siglos de historia, opaca». Con esta iniciativa se han creado 15 puestos de trabajo directos y 35 indirectos, que se suman a los 50 trabajadores que ya tiene la Fundación.

El abogado de la Casa nos asegura que no se venderá ninguna nueva pieza. La última transacción se realizó en 2016. «La Virgen de la Granada de Fra Angelico», que ahora se expone en el Museo del Prado. «Gracias a que esto no es un museo, en Alba no hay burocracia, nos hace ser ágiles y prácticos. A día de hoy la cabeza es el duque, que es un motor imparable y rápido. Desde el primer minuto ha dicho que no quiere que le mientan o se le disfracen las cosas, exige la realidad tal cual es y él es el que toma las decisiones». Quizá es un futuro se abran más salas, pero solo lo expuesto requiere más de 65 minutos, que es lo que calculan que dura la visita. Oculta queda la sala de grabados, con sus Durero y Rembrant y el kimono de seda que le regalaron a Cayetana, donde el duque mantiene reuniones de trabajo, la capilla con su cúpula lucernario, vicaria, casullas en vitrinas y regalos de los Papas o la excelsa sala de música.

El duque Carlos es un hombre reservado, poco interesado en dar detalles de su vida personal, se resiste, pero hace muy amenas las reuniones porque tiene un gran sentido del humor. Participa en el patronato del Museo del Prado y preside la fundación Paideia, cuyo presidente de honor es el rey Felipe VI. Paideia es propietaria del colegio Nuestra Señora de los Rosales, donde tanto el rey Felipe como el duque Carlos, estudiaron y también sus respectivos hijos. Tanto Fernando, el pequeño, como Carlos, duque de Huéscar, el primogénito, están sobradamente preparados y son conscientes de que algún día ellos serán los encargados de colocar a la Casa en el siglo XXII.