Felipe VI, de Cuba a Washington con sus compañeros de Georgetown

Finalizado el histórico viaje de Estado a Cuba que los Reyes realizaron desde el lunes al jueves de la semana pasada, Felipe VI voló directamente a Washington D. C. para asistir al centenario de su «alma mater», la «Edmund A. Walsh School of Foreing Service» de la Universidad de Georgetown, donde el entonces Príncipe de Asturias estudió su máster internacionales entre 1993 y 1995. Fue este jueves cuando, terminada la agenda en La Habana, los Reyes viajaron en el avión del Gobierno a Santiago de Cuba, donde tuvo lugar un acto de homenaje al Almirante Cervera, responsable de la flota española que se batió heroicamente con la de Estados Unidos en 1898, y otro para honrar la memoria de los caídos en el mismo conflicto en la Loma de San Juan. Finalizados ambos actos los Reyes se separaron, viajando Doña Letizia de vuelta a Madrid y Don Felipe rumbo a la capital estadounidense. El Jefe de Estado permanecerá en Washington hasta el domingo en diversos actos relacionados con el centenario de la SFS, siglas con la que es conocida esta institución. Estos encuentros y conferencias son de carácter privado, razón por la cual su estancia en Estados Unidos no aparece en su agenda oficial publicada semanalmente por Zarzuela.

Fue un sacerdote jesuita, el padre Edmund Walsh, quien fundó esta escuela para diplomáticos, una de las más prestigiosas del mundo, que trató de ser un equivalente laico para el Departamento de Estado de Estados Unidos a lo que la legendaria Academia Pontificia es para la Secretaría de Estado del Vaticano. Posteriormente, esta universidad creó una cátedra con su nombre para promocionar la cultura española en el mundo académico de Washington. Georgetown, la universidad católica más antigua de Estados Unidos, tiene una amplia experiencia con alumnos ilustres y entre ellos han estado muchos presidentes y miembros de las familias reales de Grecia, Holanda y Noruega. Concretamente los másters de la SFS cuentan con ex alumnos célebres como Bill Clinton, el rey Abdulá II de Jordania, Durao Barroso o el ex asesor de Donald Trump, Steve Bannon.