El verdadero motivo por el que Miley Cyrus ha cortado con Liam Hemsworth

¿Por qué ha vuelto ha salir todo mal entre Liam Hemsworth y Miley Cyrus? Después de menos de un año de matrimonio. En un comunicado escrito por el agente de ella y remitido a la revista "People", la cantante, de 26 años, anunció que se había separado del actor australiano, de 29 años, para "centrarse en sí mismos y en sus carreras". La vieja excusa de los famosos cuando tratan de ocultar algo. Y ese algo no ha tardado en saltar por los aires: tan solo unas horas antes de enviar la nota oficial, Miley fue vista besando a la ex esposa de Brody Jenner, la bloguera Kaitlynn Carter, durante una "fiesta de solo chicas".

La noticia puede no sorprender a los fanáticos de la pareja, ya que las grietas entre ellos comenzaron a hacerse visibles hace tiempo. Han pasado tres meses desde que Miley y Liam fueron vistos juntos por última vez en la Met Gala de Nueva York, en mayo. Además, los seguidores de la cantante advirtieron que hacía semanas que no llevaba la alianza, pues no aparecía con ella en las publicaciones que subía a Instagram. Asimismo, a principios de verano, Cyrus declaró cuando se le preguntó en una entrevista por los roles de género que no "encaja en el estereotipo de esposa".

Al parecer los "enamorados recién casados" llevan meses tratando de hacer que su romance perdurase. Una fuente le dijo a "E! noticias" que "han intentado hacerlo funcionar durante meses, pero no han sentido que estuvieran conectando al nivel que sentían cuando se casaron el año pasado". Ha sido un año duro. La atracción de Miley por las mujeres, las peleas por los planes de bebés y las grandes ambiciones profesionales de la cantante los han separado. "Ella ha sacado música nueva, tiene presentaciones y gira. Realmente se separaron hace tiempo. Aún mantienen conversaciones y no fue una separación abrupta", concluyen las mismas fuentes.

Mientras tanto, la Prensa anglosajona ha afirmado que una de las principales fuentes de conflicto entre la pareja fueron los planes de futuro en materia de bebés. Según estos, la famosa pareja lo habría dejado en julio de este año por una discusión sobre si querían o no tener hijos. Una fuente le dijo a "OK! Australia" en ese momento que mientras que Liam estaba ansiosa por establecerse y convertirse en padre, Miley no estaba lista.