En Canarias el otoño se pasa en bañador

Aún nos estamos sacudiendo los rigores del calor veraniego pero Ifema y el Cabildo de Gran Canarias ofrecen el marco ideal para dar rienda suelta a la imaginación en la Semana de Moda Baño de Gran Canaria, con la vista puesta en el verano que viene. El tándem resulta ser perfecto porque Gran Canarias pone el escenario e Ifema dirige el salón para situarlo en el punto de mira internacional y de paso, posicionar las empresas canarias en el mercado nacional. «Queremos que se convierta en la pasarela de baño más importante de Europa», según la consejera de Industria, Comercio y Artesanía del Cabildo, Minerva Alonso. Entre 2016 y 2018 la facturación canaria en el sector del baño ha subido un 62 por ciento.

Moda Cálida se celebra en el recinto de Expomeloneras en Maspalomas (Gran Canarias), escenario que trabaja para convertirse en referencia de este sector y que actualmente encabeza Miami. En un espacio de 9.000 metros cuadrados, los diseñadores pueden exhibir sus creaciones para la temporada 2020, en el marco de una experiencia profesional, a la par que glamourosa. Participan 39 diseñadores, incluidos nuevos talentos y marcas emergentes. Además de consagrados como Ágata Ruiz de la Prada y Guillermina Baeza. Un evento único en Europa convertido en epicentro y especializado en prendas de playa y piscina. En esta edición se presentan colecciones «curvi» con materiales reciclados y tejidos sostenibles. También estampados exclusivos de temáticos ecologistas, inspiradas en los maravillosos paisajes de las islas.

Diseñadores

Se esperan superar los 7.000 asistentes de la edición pasada. Con un programa donde se incluye 21 desfiles de alto nivel. Sobre ella, modelos consagrados como Sandra Gago, Lucía Rivera, Juan Betancourt y Malena Costa. A los que se suman Palito Dominguín, José Lamuño y Daniel Rodríguez. Tendrán que atravesar los 16 metros de largos y antes un auditorio de 400 personas, distribuidas en dos gradas.

Diseños espectaculares y moda infantil. Destacan nombres como Gottex, Ory, Livia, All that she loves, Énfasis, MissBikini, Banana Moon y para niños, DC Kinds by Dolores Cortés, Oh! Solei, B con B y Cosas de Mo.

Tres días para disfrutar de las propuestas de la moda de baño, pero ya para la temporada que viene si uno no viaja a las Canarias. La pasarela arranca a las 17.30 con la propuesta canaria de Román Peralta y el sello artesanal de la firma palmera Pomeline. A partir de ahí, la moda y el color será la protagonista.

Premios por categorías

La Semana de la Moda Baño concede tres premios. Uno a la «mejor colección de joven diseñador». Uno de los patrocinadores es el encargado de entregarlos. Heineken invita a visitar la feria de tejidos Premier Visión en París, mientras que la «Mejor colección de diseñador consagrado» lo entrega L´Oreal París y es un reportaje de la marca ganadora en una cabecera de moda.

Hay que tener en cuenta que L´Oreal Professionnel es uno de los encargados de realizar los peinados en los desfiles de La Moda Cálida.

El tercero de los galardones será para la «Mejor colección sostenible» y está patrocinado por la revista «Cyl», líder del mercado especializado en moda íntima y baño en España. Consiste en dar al ganador la posibilidad de contar para su colección moda baño 2020 con la colaboración de Nylstar, el fabricante de nylon líder en productos sostenibles. La realización de este premio ha contado con la asesoría de Antípodes Comunicación.

Debe tenerse en cuenta que la modelo, influenciadora y «socialité» con proyección internacional Cindy Kimberly, que cuenta con más de cinco millones de seguidores en Instagram, será la embajadora internacional invitada.

Pero no estará sola. Junto a ella, nombres como Marta Lozano, Teresa Andrés, Aída Artiles o María Cortes, entre otras, dan difusión en sus redes sociales.

Además, presentes en apoyo a la Moda Cálida de Canarias otros perfiles que destacados como el director creativo de Palomo Spain, Alejandro Gómez Palomo, el estilista Josie y la actriz Macarena Gómecolor será la protagonista.

Redes sociales

Las redes sociales juegan desde hace unos años, y sobre todo entre un público joven, un papel ineludible en la promoción de cualquier producto y las cuentas de los influencers implican un altavoz realmente potente de todo lo que ocurra alrededor de la Semana de la Moda Baño (#GranCanariaSFW) y el escaparate perfecto para dar a conocer la pasarela de baño en el panorama nacional e internacional.