Gente

Entrevista

Rosario Flores: «Toda España ha dicho alguna vez lo de: ‘‘si me queréis, irse’'»

Lo suyo no es que sea una saga, es el Olimpo. Algo casi mítico. Que le llega por arriba, por abajo, por los lados… Un arte que no se puede aguantar. Y con acento. Incluso, en los maullidos. Porque su gato, el del “uy, uy, uy”, también es famoso. Acaba de subirse a la Starlite Catalana Occidente donde, como siempre, ha dejado al respetable temblándole las canillas, porque si su madre era un torbellino de colores, ella mueve su melena rizada y provoca tornados. Así. Te lo digo to’ y no te digo na’. Como su último disco. Con ustedes, Rosario Flores, que ahora empieza gira catalana.

¿De casta le viene al galgo?

Por supuesto que sí.

Por cierto, ¿su gato, ahora qué hace?

Pues sigue haciendo ‘uy, uy, uy, uy’ (risas).

Usted podría comportarse como una diva. Sin embargo, es un amor. Eso es ser una rebelde….

Siempre me sentí muy artista desde pequeñita y siempre quise ser artista. Mi madre, que era muy grande, me enseñó a ser humilde desde pequeña.

¿Alguna vez quiso no haber nacido famosa?

A veces me he sentido frágil porque la gente me mira, pero luego es muy bonito sentirse querida y recibir todo el cariño de la gente.

Ser parte de una saga con tanto arte, ¿da vértigo, responsabilidad, orgullo o agobio?

Da muchas cosas, como por ejemplo mucho orgullo, mucha responsabilidad y mucho disfrute.

¿Hubiera sido más fácil decir: «mamá no quiero ser artista», que al revés?

Mi madre nunca me obligó a ser artista.

Le pongo en un compromiso: dígame su canción favorita de su saga familiar que no sea suya y una serie en la que alguien de su familia esté pero no haya visto nunca…

«No dudaría». Y «El internado» cuando salía mi sobrina Elena. Solamente veía cachitos de la serie.

Dicen que Marilyn Monroe, la pobre, pensaba que era invisible hasta que le salieron las tetas, ¿usted cuándo se dio cuenta de que todos los focos iban ya hacia su persona?

Pues no me di cuenta, porque nací con ello.

¿Con la imagen de quién forraba usted sus carpetas del instituto?

Pues las forraba con Los Beatles. Y con cantantes de esa época, Luis Miguel….

¿Usted coquetea con el cine o es irremediablemente infiel?

Me encanta el cine pero mi vida es la música. Ahora, si alguien piensa en mí para un papelito….

Lo de «si me queréis, irse», ¿usted también lo ha dicho/interpretado alguna vez?

Yo creo que toda España lo ha dicho en algún momento, ¿no?

¿Cuál es la mayor estupidez que se ha dicho de usted y no le apetece desmentir?

Es que han dicho tantas cosas que no he desmentido, que ya vives así.

El último disco que ha comprado...

Yelem, de Lucía Fernanda. En CD.

¿En la ducha canta canciones suyas o le da por las arias operísticas como en las películas?

Depende del día: si trabajo, canto las mías para ir calentándome la voz, y si no, la canción que me guste en ese momento.

Confiése ese vicio musical inconfesable. O sea, esa canción/cantante que le flipa mazo

Måneskin - I wanna be your slave.

¿Starlite Catalana Occidente es como el San Remo español? ¿Qué le da Starlite que no le ofrece Coachella?

Bueno, Starlite está en mi tierra, donde me he criado, donde tengo muchos amigos, llevamos muchos años yendo y lo siento como ir a mi casa.

Si le digo «Hable con ella», ¿qué le contaría?

¡Pues le contaría muchos secretos íntimos!

¿Qué es lo que más le chifla y lo que más le amuerma del amor?

Me gusta todo lo bueno y lo malo, porque sin lo malo no hay bueno… así que es matemático, es así.

¿Usted ama o es de los que se deja querer?

Yo amo y me dejo querer, las dos cosas.

¿Qué quiso saber sobre el sexo y nunca se atrevió a preguntar?

Con lo que sé, ya me vale, y tampoco me interesa mucho preguntar más.

¿Cómo tiene que ser su ser amado?

Buena gente y con buen corazón.

¿Es de las que quiere morir en el escenario o usted a los 65 se va a las Bahamas?

Me queda mucha vida por delante.

¿Se ve en un «reality show»?

Nunca se puede decir de esta agua no beberé.

Para dedicarse al porno, hay que empezar por el nombre artístico y el mejor es el que sale uniendo el nombre de su mascota con el de su calle, ¿cuál sería el suyo?

Nunca me dedicaría a eso.