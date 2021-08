Jaime Cantizano: “Me despierta interés saber si se puede vivir sin sexo”

Gente

Entrevista

Es guapo, educado, discreto, trabajador… De esos chicos que huelen a limpio… Ah, y padre soltero. Trabaja los findes desde hace la tira, quizás por eso, no le encontramos pareja… A ver, por buscarle una explicación... Primero fue en la tele, operando con anestesia, y sin mancharse, las cosas del corazón. Ahora, en la radio, en Onda Cero con «Por fin no es lunes», dándole una vuelta a la actualidad y madrugando cuando todos dormimos. Vocaliza mejor que un señor de Valladolid y es de Jerez. Y tiene arte. Tela. Con ustedes, Jaime Cantizano.

- Antes que nada, podría resolverme algo que me intriga: ¿Qué tiene usted contra los días laborables que trabaja los fines de semana?

- Es sencillo. Se trabaja menos o así lo parece y se sigue cobrando igual. Además, el jueves noche es el nuevo sábado noche.

- Con semejante horario, ¿es posible tener vida social, paternal, marital… vida?

- Social, a ratos. Paternal, 24 horas y 365 días al año. ¿Marital has dicho? Te recuerdo que para que eso exista, primero debe haber otro individuo que al menos respire… De momento, no me ofende la frase « si estás solo es que alguna tara tendrás». De todas formas, como decía Mercedes Sosa: «Gracias a la vida que me ha dado tanto».

- ¿Cuándo le daremos un hermano a Leo?

- De momento le procuro dar una familia amplia y muy diversa.

- Acabo de entenderlo, usted trabaja el finde porque durante la semana tiene usted al niño en el cole y está usted solo en casa. Cuénteme ese placer solitario.

- Remangarme en el jardín y ponerme a podar, plantar, trasplantar o elegir tipo de planta es mi particular meditación. Cuando me veas mucho con la tijera de podar es que esa semana no me aguanto ni yo mismo.

- Dicen que Marilyn Monroe, la pobre, pensaba que era invisible hasta que le salieron las tetas, ¿usted cuando se dio cuenta de que todos los focos iban ya hacia su persona?

- A falta de tetas, cuando me salió una buena barba y siendo presentador de Los 40 Principales en Jerez, me tocó presentar un concierto ante 10.000 personas. Fue mi primera vez.

- Decía Tom Wolfe que el periodismo era como una estación de servicio para llegar al gran final, la novela. ¿Cuándo va escribir un libro?

- Con todos los cuentos y folletines oídos y vividos, me quedan pocas ganas de prosa.

- En casa no le dijeron: ¡Niño, haz algo serio!

- Me lo dijeron más de una vez, por eso he estudiado Empresariales.

- Dígame un político que, aunque jamás votaría, físicamente le encuentra un puntito.

- Si me pones en la misma frase, belleza y política, se me hace bola. Menos caída de ojos y más elevar el debate. Podría decirte que Barack Obama o Borja Semper son más interesantes por lo que argumentan que por su telegenia.

-¿Se puede ser sexy y tener esa cara de no haber roto nunca un plato?

- He roto vajillas enteras porque nunca he aspirado a la santidad.

- Relátenos ese vicio inconfesable (puede ser gastronómico) que se prohíbe a sí mismo…

- Uno muy reciente adquirido en estas vacaciones es el vermut. Esta misma mañana me lo he tenido que prohibir porque quería ponerme uno con dos cubitos de hielo y eran las 11.30 de la mañana. No te imaginas el buen cuerpo que me deja.

- ¿Con la imagen de quién forraba usted sus carpetas del instituto?

- Con Donovan y Diana de la serie «V». Cada uno por motivos muy distintos.

- ¿Cuál es la mayor estupidez que se ha dicho de usted y no le apeteció desmentir?

- En los primeros años se extendió hasta límites insospechados la noticia de mi boda con el capitán de un equipo de Primera División. Se daban detalles de la casa que supuestamente habíamos comprado y hasta el lugar de celebración. Nunca habíamos coincidido y esa persona mantenía una relación estable con su chica. Comprendí que hay cosas en las que es mejor no perder el tiempo salvo que sea un objeto seriamente demandable.

- ¿Qué quiso saber sobre el sexo y nunca se atrevió a preguntar?

- Ahora mismo lo que me despierta un enorme interés es saber si realmente se puede vivir sin sexo a partir de cierta edad.

- Usted ama o es de los que se deja querer?

- He amado intensamente aunque a veces no fuera de la manera correcta.

- Ese lugar donde se quita usted la faja...

- Bañarte desnudo en tu piscina o en Almería es un ejercicio liberador.

- Ese culebrón que le fascina....

-¿Aún siguen juntos Ana Soria y Ponce?

- Cuando alguien le menciona “Miami” no se le pone el vello de punta?

- Debería pero prefiero al malo cañí y castizo.

- Dicen que si uno quiere dedicarse al porno, hay que empezar por el nombre artístico y que el mejor es el que se consigue uniendo el nombre de su mascota con el de su calle, ¿cuál sería el suyo?

- Piensa en la terminación de mi apellido y en la de años que llevo soportando la rima. Lo del nombre artístico lo tengo hecho desde que estaba en el colegio y “marrano” era lo más suave que escuchaba…